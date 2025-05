© Lapresse.it - Scossa di terremoto all’alba nel Bolognese, magnitudo 3.8

Unadidi3.8 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Bologna. I comuni più vicini all’epicentro della, avvenuta alle ore 5:08 e a una profondità di 55 km, sono stati quelli di Alto Reno Terme e Castel di Casio, in Appennino. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. ? DATI #RIVISTI #ML 3.8 ore 05:08 IT del 03-05-2025 a 2 km E Alto Reno Terme (BO) Prof= 55.1 Km #INGV42604812 https:t.coGNVSCmHMeU https:t.colJCQuc6XVD— INGVterremoti (@INGVterremoti) May 3, 2025 🔗 Lapresse.it