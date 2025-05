Scossa di terremoto all' alba | ecco dove

© Bolognatoday.it - Scossa di terremoto all'alba: ecco dove terremoto in provincia di Bologna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato una Scossa alle 5:08. L’epicentro è collocato tra Alto Reno Terme e Castel di Casio.? DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.8 ore 05:08 IT del 03-05-2025 a 2 km E Alto Reno Terme (BO) Prof=. 🔗 in provincia di Bologna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato unaalle 5:08. L’epicentro è collocato tra Alto Reno Terme e Castel di Casio.? DATI #RIVISTI #ML 3.8 ore 05:08 IT del 03-05-2025 a 2 km E Alto Reno Terme (BO) Prof=. 🔗 Bolognatoday.it

Campi Flegrei, terremoto all’alba: “Scossa accompagnata da un boato” - Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 5:19 locali, nel golfo di Pozzuoli. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma ha avuto una magnitudo di 2.2 ± ed è stato localizzato a una profondità di circa 4,2 chilometri. Campi Flegrei, […] L'articolo Campi Flegrei, terremoto all’alba: “Scossa accompagnata da un boato” sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Brusco risveglio domenicale nel Lametino: scossa di terremoto all’alba - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 ha svegliato bruscamente i residenti del Lametino alle 5:03 di domenica mattina. L’epicentro è stato localizzato ad Amato, con coordinate geografiche 38.9330N, 16.4712E e una profondità di 10 km, come riportato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Lamezia Terme e nelle zone limitrofe, confermando la persistenza dello sciame sismico che da giorni interessa la parte centrale della Calabria. 🔗laprimapagina.it

Scossa di terremoto all’alba nel Bolognese, magnitudo 3.8 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Bologna. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, avvenuta alle ore 5:08 e a una profondità di 55 km, sono stati quelli di Alto Reno Terme e Castel di Casio, in Appennino. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. ? [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.8 ore 05:08 IT del 03-05-2025 a 2 km E Alto Reno Terme (BO) Prof= 55. 🔗lapresse.it

