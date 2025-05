Scoperto un meccanismo importante che si attua dopo un infarto | può salvare il cuore

dopo un infarto, il cuore non si rompe solo fisicamente. Anche a livello cellulare succedono cose molto complesse e, fino a poco tempo fa, inaspettate. Un gruppo di scienziati dell'Università della California a San Diego ha Scoperto che l'infiammazione che può portare allo scompenso cardiaco non parte dalle cellule del sistema immunitario, come si credeva, ma dalle cellule del cuore ancora vive, che si trovano vicino alla zona danneggiata.Queste cellule, chiamate cardiomiociti, subiscono un forte stress meccanico. Essendo rimaste isolate dalle cellule vicine, vengono tirate e stirate in modo anomalo. Questo stress rompe la membrana del loro nucleo, permettendo al DNA di fuoriuscire. Quando il DNA esce dal nucleo, la cellula lo interpreta come un pericolo, come se fosse un'infezione. E così parte una forte reazione infiammatoria, guidata da un segnale chiamato interferone di tipo I.

