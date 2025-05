Scoperta archeologica blocca i lavori all’ex Pastificio Amato | possibile insediamento romano sotto Mercatello

Sono stati ufficialmente sospesi i lavori per la costruzione di tre edifici residenziali nell'area dell'ex Mulino del Pastificio Amato, nel quartiere Mercatello a Salerno. Lo stop è arrivato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in seguito al rinvenimento di reperti lapidei che lasciano ipotizzare la presenza di un antico insediamento romano, risalente a oltre duemila anni fa.Le operazioni di demolizione della vecchia struttura erano iniziate con un approccio graduale, senza l'utilizzo di mezzi meccanici e procedendo manualmente pezzo dopo pezzo. Tuttavia, l'intervento è stato interrotto per permettere le necessarie verifiche archeologiche, che potrebbero portare alla luce una Scoperta di rilievo.Tre sono i punti dell'area attualmente oggetto di approfondimento, inseriti in un contesto urbano che in passato ha già restituito testimonianze dell'epoca romana.

