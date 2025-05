Sconvolto e frustato Re Carlo perde nuovamente la pazienza con Harry | l' ultimo caso

© Iltempo.it - "Sconvolto e frustato". Re Carlo perde nuovamente la pazienza con Harry: l'ultimo caso Carlo III non ha gradito l'insistenza con cui il figlio Harry ha cercato di riavere la scorta, richiesta respinta ancora una volta ieri dalla corte d'Appello di Londra. Il sovrano è "frustrato e arrabbiato con suo figlio", ha raccontato a The Sun un amico di Carlo, prima che Harry rilasciasse alla BBC l'intervista con cui ha espresso il desiderio di riconciliarsi con il padre. "Sarebbe stato 'costituzionalmente improprio' per il re intervenire nel caso giudiziario. Ciò che lo ha frustrato e Sconvolto a un livello più personale è il fallimento del Duca nel rispettare questo principio", ha spiegato la fonte. Non solo. Non è piaciuto al re neppure lo spreco di denaro pubblico nella causa giudiziaria. La reazione ufficiale di Buckingham Palace sul caso è stata sobria ma netta: "Tutti questi temi sono stati esaminati ripetutamente e meticolosamente dai tribunali, e in ogni occasione è stata raggiunta la stessa conclusione", ha detto un portavoce citato dal Sun.

