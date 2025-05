Scontro tra pick-up e un bus negli Usa 7 turisti morti | ci sono anche italiani

turisti deceduti nello Scontro tra un pick-up e un bus turistico ci sono anche alcuni italiani e diversi cittadini cinesi. Lo Scontro si è verificato nei pressi del parco naturale di Yellowstone, negli Stati Uniti. Sul bus turistico viaggiavano 14 persone. 🔗 Tra i 7deceduti nellotra un-up e un busco cialcunie diversi cittadini cinesi. Losi è verificato nei pressi del parco naturale di Yellowstone,Stati Uniti. Sul busco viaggiavano 14 persone. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Frosinone, scontro in autostrada tra un bus con 30 bambini e un camion: un ferito grave - Violento scontro tra un autobus con a bordo 30 bambini in gita scolastica e un camion: attimi di panico questa mattina lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, dove si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, la polizia e un elicottero. In base alle prime informazioni riportate da Repubblica, ci sarebbe un ferito grave, trasportato in ospedale in codice rosso. 🔗ilfattoquotidiano.it

Israele ferma gli aiuti umanitari per Gaza, scontro sulla proroga della tregua proposta dagli Usa: «Hamas rilasci tutti gli ostaggi» - Rischia di non vedere mai la luce la proroga del cessate il fuoco a Gaza, che Israele aveva accettato su proposta degli Stati Uniti fino alla fine del Ramadan, a fine marzo, e della Pasqua ebraica, a metà aprile. Il governo israeliano ha sospeso l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, chiudendo i varchi di accesso. Una decisione presa durante la riunione notturna del governo, spiega l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu, in coordinamento con gli Stati Uniti, dopo il rifiuto da parte di Hamas della proposta fatta dall’inviato presidenziale Usa Steve Witkoff. 🔗open.online

Dazi Usa, Meloni in visita da Trump prima dell'arrivo di JD Vance; scontro con Francia su risposta Ue: "Alimentano tensioni" - La premier in viaggio a Washington per dirimere la questione tariffe con il tycoon; su di lei tutte le speranze Ue: "Chi ha rapporti personali fra i leader, ora è meglio che li usi" La premier Meloni si recherà in visita a Washington per un incontro bilaterale con Donald Trump. Il viaggio si 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Auto e spari sulla folla a New Orleans a Capodanno, 10 morti e 35 feriti: È terrorismo. Ucciso attentatore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Usa, scontro tra pick-up e un furgone turistico vicino Yellowstone - (LaPresse) La polizia dell'Idaho, negli Stati Uniti, ha affermato che sette persone sono morte dopo che un pick-up e un furgone turistico si ... 🔗stream24.ilsole24ore.com