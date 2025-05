Scontro tra furgone e auto | tra le vittime c' è una turista italiana

© Today.it - Scontro tra furgone e auto: tra le vittime c'è una turista italiana turista italiana è rimasta uccisa in una collisione tra un furgone turistico e un pick-up vicino al parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. Le cause dell'incidente, avvenuto giovedì 1 maggio, a pochi chilometri dal parco, sono ancora oggetto di indagine. Entrambi i veicoli hanno. 🔗 Unaè rimasta uccisa in una collisione tra unturistico e un pick-up vicino al parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. Le cause dell'incidente, avvenuto giovedì 1 maggio, a pochi chilometri dal parco, sono ancora oggetto di indagine. Entrambi i veicoli hanno. 🔗 Today.it

Scontro tra auto e furgone a Muzzana, 2 morti e un ferito: le vittime sono Dimitri Zornik ed Enzo Lazzarini - Sono Dimitri Zornik, 37 anni, ed Enzo Lazzarini, 67, le due vittime dello schianto tra un'auto e un furgone avvenuto sulla strada regionale 353 a Muzzana del Turgnano (Udine) nella mattinata di giovedì 3 aprile. Ferito gravemente un terzo uomo che, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Udine.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Valganna, scontro tra auto e furgone: gravissimi due ragazzi - Valganna (Varese), 13 marzo 2025 – Grave incidente oggi, giovedì 13 marzo, lungo la SS233 nel territorio di Valganna, in provincia di Varese. L’allarme per lo schianto è scattato intorno alle 14. A scontrarsi un’auto guidata da una giovane di 27 anni e un furgone. Il bilancio è drammatico. Ad avere la peggio le persone che si trovavano a bordo della vettura, la giovane conducente e uno dei passeggeri dell’auto, un ragazzo di 21 anni, entrambi in condizioni gravissime. 🔗ilgiorno.it

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di... 🔗ilgazzettino.it

Mortale sulla strada "maledetta" della Bassa: ecco chi erano le vittime - Mortale sulla strada "maledetta" della Bassa: ecco chi erano le vittime A perdere la vita questa mattina in uno scontro frontale tra un furgone e un'auto: un giovane di 37 anni, residente a Lignano, e ... 🔗udinetoday.it