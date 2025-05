Scontro tra auto | padre e figlio muoiono insieme

© Today.it - Scontro tra auto: padre e figlio muoiono insieme auto nel primo pomeriggio sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Sono morti sul colpo un uomo di 40 anni e il figlio di 8 anni, gravi la madre 40enne e l'altra figlia di 5 anni, entrambe trasportate in elicottero in ospedale. 🔗 Gravissimo incidente stradale tra duenel primo pomeriggio sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Sono morti sul colpo un uomo di 40 anni e ildi 8 anni, gravi la madre 40enne e l'altra figlia di 5 anni, entrambe trasportate in elicottero in ospedale. 🔗 Today.it

Cosa riportano altre fonti

Violento scontro all'incrocio tra auto e camioncino: padre e figlio portati in ospedale - Un violento scontro all'incrocio manda in ospedale padre e figlio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 di giovedì mattina alle Bassette, all'incrocio fra via Bacci e via Bondi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, un camioncino Ford che stava... 🔗ravennatoday.it

Scontro tra due auto a Fiorentino, padre e figlio finiscono all’ospedale di Stato - Probabilmente è stata una mancata precedenza mercoledì sera la causa di un brutto incidente in zona Pianacci. A scontrarsi due auto con una delle due che è finita cappottata al centro della carreggiata. Per fortuna senza gravi conseguenze per padre e figlio che viaggiavano a bordo dell’auto. Un urto violento quello avvenuto intorno alle 20 in via Impietrata. Una Fiat Panta stava percorrendo la strada che da Fiorentino porta a Murata, mentre un’Audi stava uscendo dal parcheggio di un bar. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incidente sull’autostrada A1, morti padre e figlio di 8 anni nello scontro tra auto: gravi anche la madre e l’altra bambina - Un incidente stradale mortale si è verificato poco dopo le 15:30 di oggi, sabato 3 maggio, sull’autostrada A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell’ordine, una Ford Fiesta grigia è stata tamponata con violenza da una seconda vettura di colore blu scuro sulla quale viaggiava un’intera famiglia. Il papà di 40 anni e il figlio di 8 sono deceduti nonostante i tentativi di soccorrerli. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Scontro tra auto: padre e figlio muoiono insieme; Incidente autostrada A1: morti padre e figlio di 8 anni viaggiavano sulla stessa auto. Lunghe code; Incidente sull'autostrada A1, morti padre e figlio di 8 anni nello scontro tra auto: gravi anche la madre e l’altra bambina; Incidente sull'A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio nello scontro: gravi anche moglie e figlia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente sull’autostrada A1, morti padre e figlio di 8 anni nello scontro tra auto: gravi anche la madre e l’altra bambina - Lo scontro mortale è avvenuto tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Cinque chilometri di coda verso Napoli L'articolo Incidente sull’autostrada A1, morti padre e figlio di 8 anni nello s ... 🔗msn.com

Incidente stradale sulla A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio - Lo scontro è avvenuto al km 614 direzione sud. Nel veicolo su cui viaggiavano le due vittime, di 40 e 8 anni, c'erano anche una donna e un'altra bambina di 5 anni: le due sono state trasportate in ... 🔗tg24.sky.it

Incidente autostrada A1: morti padre e figlio di 8 anni viaggiavano sulla stessa auto. Lunghe code - Drammatico incidente sull’autostrada A1 tra Anagni e Ferentino in provincia di Frosinone. Morti padre e figlio di 8 anni che viaggiavano su un’auto coinvolta nello scontro tra diverse vetture. Fino a ... 🔗fanpage.it