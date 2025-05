Scontro per la Supercoppa c’è un problema | l’Inter rinuncia?

C'è finalmente la fumata bianca per la Supercoppa Italiana 2025, che sarà confermata con il format a quattro squadre e con sede sempre in Arabia Saudita. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itGià nelle scorse settimane l'assemblea della Lega Serie A avevano deliberato la conferma del torneo a quattro squadre e inviato la comunicazione in Arabia, in attesa della risposta definitiva dei sauditi. Da Riyadh hanno dato l'ok sul format e le partecipanti, visto che aspettavano che si delineasse il quadro delle finaliste di Coppa Italia e la qualificazione del Milan ha spazzato via i dubbi dei dirigenti arabi. Oltre ai rossoneri e al Bologna, che si giocheranno la vittoria finale in Coppa Italia il prossimo 14 maggio all'Olimpico di Roma, completeranno il quadro le prime due del campionato di Serie A e ovvero Napoli e Inter.

