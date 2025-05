Scontro mortale fra auto e moto muore ex comandante dei carabinieri Aveva 63 anni

© Lanazione.it - Scontro mortale fra auto e moto, muore ex comandante dei carabinieri. Aveva 63 anni comandante della stazione dei carabinieri di Gambassi Terme, Massimo Pignataro, 63 anni, che viaggiava su una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto che proveniva nella direzione opposta. Teatro del tragico evento un paesaggio stridente, quello bucolico delle dolci colline della Valdelsa in un pomeriggio dalle temperature estive. 🔗 Gambassi Terme (Firenze), 3 maggio 2025 – Le lamiere contorte sull’asfalto e pezzi di carrozzeria schizzati ovunque sulla strada e nel campo. Il corpo dilaniato volato a una ventina di metri di distanza, scomparso in un canale di scolo. Una scena drammatica quella che si è presentata ai primi soccorritori dell’incidente in via Varna, accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 17.30, nel comune di Gambassi Terme. A perdere la vita è stato l’exdella stazione deidi Gambassi Terme, Massimo Pignataro, 63, che viaggiava su unache, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’che proveniva nella direzione opposta. Teatro del tragico evento un paesaggio stridente, quello bucolico delle dolci colline della Valdelsa in un pomeriggio dalle temperature estive. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Ancora sangue sulle strade del Lazio: 48enne perde la vita dopo lo scontro con un’auto. Era alla guida di una moto. Dinamica al vaglio delle forze dell’ordine. L’incidente mortale lungo via Nomentana a Roma - Incidente mortale all’alba, inutili i soccorsi Una mattina segnata dalla tragedia sulla via Nomentana, dove un 48enne ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra la sua motocicletta e un’automobile. L’incidente si è verificato intorno alle 7:30 di mercoledì 12 marzo, nel tratto fuori dal Grande Raccordo Anulare, all’altezza di Colleverde. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava a bordo di una Suzuki quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Dacia Duster condotta da un 36enne. 🔗dayitalianews.com

Schianto mortale, giovane di 30 anni perde la vita in strada nello scontro tra auto e moto - Massa Carrara, 13 febbraio 2025 – Incidente mortale in strada a Romagnano, frazione di Massa. Poco dopo le 12 di oggi, 13 febbraio, in un tremendo scontro tra auto e moto è morto un giovane motociclista di 30 anni. Uno scontro tremendo che non ha lasciato scampo al giovane. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. 🔗lanazione.it

Incidente mortale a San Marco nello scontro tra auto e moto - Una persona è deceduta oggi in un incidente avvenuto a San Marco, alla periferia di Perugia, nello scontro tra un'automobile e una motocicletta. Sul posto i soccorsi del 118, ma i tentativi di rianimare il motociclista, un perugino di 50 anni, si sono rivelati inutili. Intervenuta anche la... 🔗perugiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Scontro mortale fra auto e moto, muore ex comandante dei carabinieri. Aveva 63 anni; Muore Motociclista nello Scontro con un'Auto: Incidente Mortale a Gambassi Terme in Via Varna; Tragedia sulla SS 106: scontro mortale tra moto e auto, perde la vita un giovane di 26 anni; Incidente sulla Romea a Ravenna: morto un motociclista. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro mortale fra auto e moto, muore ex comandante dei carabinieri. Aveva 63 anni - Lutto a Gambassi Terme e in tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa dove il militare era molto conosciuto. Il corpo della vittima ritrovato in un canale di scolo a diversi metri di distanza ... 🔗msn.com

Sbalzato dalla moto dopo lo scontro con un'auto finisce in un pozzo a bordo strada e muore - GAMBASSI TERME - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi (2 maggio) in via Varna a Gambassi Terme. Si sono scontrate, per motivi al vaglio delle forze dell'ordine, una moto e un'auto e il conducente ... 🔗msn.com

Muore a 54 anni: con la moto contro un’auto, inutili i soccorsi - La tragedia nel territorio comunale di Umbertide, non lontano dalla frazione di Pierantonio. Era intervenuto anche l’elisoccorso Nibbio. L’uomo viveva a Monte Santa Maria Tiberina ... 🔗msn.com