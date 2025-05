Scontro auto - ambulanza all' incrocio di viale Trieste | donna in codice giallo

© Viterbotoday.it - Scontro auto - ambulanza all'incrocio di viale Trieste: donna in codice giallo incrocio tra viale Trieste e via Gorizia. Coinvolti un'ambulanza in servizio d’urgenza e un’auto guidata da una donna, rimasta ferita nello Scontro.Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso stava procedendo a sirene spiegate. 🔗 Incidente stradale questa mattina intorno alle 10:30 all’trae via Gorizia. Coinvolti un'in servizio d’urgenza e un’guidata da una, rimasta ferita nello.Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso stava procedendo a sirene spiegate. 🔗 Viterbotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro all’incrocio in via dell’Alberaccio: auto si ribalta, due feriti - Brutto incidente ieri mattina, poco prima delle 11, all’incrocio fra via dell’Alberaccio e via Ciardi, in zona San Paolo. Le due auto si sono scontrate e una si è completamente cappottata. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Misericordia, inviate dal 118. Una ha soccorso il conducente della macchina ribaltata che è rimasto ferito in modo serio. E’ stato soccorso anche l’altro guidatore che, però, ha riportato solo ferite lievi. 🔗ilgiorno.it

Incidenti nel Foggiano: ragazzo in moto finisce contro un muretto, auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio - Due rocamboleschi incidenti stradali, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sono avvenuti mercoledì 9 aprile. Il primo, nella notte, a San Severo, quando un ragazzo in sella ad una motocicletta è finito contro la recinzione della villa comunale, riportando fratture e contusioni, per le quali... 🔗foggiatoday.it

Incidente a Torino Crocetta: scontro tra due auto all'incrocio, una donna in ospedale - Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 24 marzo 2025, all'incrocio tra corso Ferraris e via Pastrengo a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Seat Leon e una Skoda Yeti, e una donna è rimasta ferita in modo non grave, venendo trasportata in ambulanza all'ospedale... 🔗torinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scontro auto - ambulanza all'incrocio di viale Trieste: donna in codice giallo; Schianto tra auto e ambulanza in corso Europa, quattro feriti; Scontro all’incrocio tra auto e ambulanza, abbattuto il semaforo; Scontro tra un’ambulanza, un’auto e un bus in via Battisti a Trieste. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scontro frontale a Panzano, sei i feriti, di cui due bambini - Scontro frontale tra un’auto con a bordo cinque persone e un furgone questa mattina, intorno alle 10,20, in via Cristina, all’incrocio con via Fornaci, nel territorio di Panzano. Sei i feriti, tra cui ... 🔗temponews.it

Scontro all’incrocio, grave centauro. Vola per 15 metri e finisce nel fosso - L’incidente ieri mattina in via Ladello: ricoverato in rianimazione un 36enne residente nel Ravennate. Impatto contro un suv Bmw all’intersezione con via Nuova: motociclista al Maggiore in elisoccorso ... 🔗msn.com

Scontro tra bici e furgone: 52enne finisce in rianimazione - Nel primo pomeriggio del 1° maggio un uomo di 52 anni si è scontrato con un furgone mentre era alla guida della sua bicicletta. L’incidente è avvenuto in via Zanardi, all’incrocio con via Parmeggiani. 🔗bolognatoday.it