Scomparso da due anni | choc a La Volta Buona Balivo e pubblico sconvolti

Pamela Petrarolo, volto noto degli anni '90 e storica protagonista di Non è la Rai, ha raccontato una vicenda drammatica e ancora irrisolta. La rivelazione è arrivata nel salotto de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove l'artista ha parlato con grande dolore di quanto accaduto. "La Volta Buona", il racconto di Pamela Petrarolo sulla misteriosa scomparsa del fratello Manuel. Pamela Petrarolo ha rivelato un fatto che la lasciato tutti senza parole: la misteriosa scomparsa del fratello minore Manuel, sparito nel nulla da oltre due anni. "Una mattina, mio fratello è uscito e non è più tornato a casa.

“Mi hanno costretta a farlo due volte in tre mesi”. L’accusa choc di una 15enne. Denunciati a piede libero due ragazzi, di 17 e 15 anni; l’avrebbero minacciata con un coltello. L’episodio ad Anzio - Le indagini dei carabinieri portano alla denuncia di due minorenni Un episodio inquietante ha scosso la città di Anzio, dove una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata abusata due volte nell’arco di tre mesi da due ragazzi, di 17 e 15 anni. L’indagine, affidata ai Carabinieri della compagnia di Anzio e alla Procura per i Minori, ha portato all’identificazione e alla denuncia a piede libero dei due giovani, accusati di violenza sessuale di gruppo su minore. 🔗dayitalianews.com

Resti umani trovati nel bosco, sono di Ivan “Magoo” Sirtori: chi era il 49enne scomparso due anni fa - "Ho lavorato come psicologo, musicoterapista, educatore in ambito scolastico e bibliotecario, organizzatore di eventi e festival artistico-culturali": era così che si descriveva Ivan "Magoo" Sirtori, il 49enne scomparso due anni fa nel Lecchese e di cui sono stati trovati i resti umani a settembre scorso. Ieri è stato confermato che quei resti appartenevano a lui.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Per due anni ha un forte dolore al petto ma i medici non riescono a capire cosa sia, poi la scoperta choc: “Un batterio preso maneggiando carne cruda è arrivato al cuore” - Un dolore al petto che proprio non voleva andare via. Per questo un uomo di 77 anni della Florida è entrato ed uscito dagli ospedali per quasi due anni. Tanto infatti i medici hanno impiegato prima di capire che il paziente era vittima di una terribile infezione, la brucellosi, causata dal contatto con della carne cruda infetta, che era arrivata fino al cuore. Il caso è stato descritto sulla rivista Emerging Infectious Diseases e rappresenta un monito a fare attenzione al cibo che mangiamo o tocchiamo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Francia, bimbo scomparso in montagna e poi trovato morto: dopo due anni fermati nonni e zii - Colpo di scena nella vicenda del piccolo Emile Soleil, un bambino di due anni e mezzo scomparso nel 2023 in un villaggio delle Alpi francesi e del quale furono ritrovati dei resti alcuni mesi dopo. 🔗msn.com