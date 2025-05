Scomparsa la studentessa 23enne Paula nessuna notizia da tre giorni | l’appello della famiglia

Paula Suarez Soto ha 23 anni ed è una studentessa dell'università di Bergamo: da mercoledì 30 aprile nessuno ha più sue notizie. È infatti sparita. I genitori chiedono a chiunque possa avere informazioni di avvisare le forze dell'ordine. 🔗 Suarez Soto ha 23 anni ed è unadell'università di Bergamo: da mercoledì 30 aprile nessuno ha più sue notizie. È infatti sparita. I genitori chiedono a chiunque possa avere informazioni di avvisare le forze dell'ordine. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì in Borgo Palazzo - L’APPELLO. Paula Suarez Soto, è svanita nel nulla mercoledì 30 aprile verso mezzogiorno in zona Borgo Palazzo a Bergamo. 🔗ecodibergamo.it

Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì a Bergamo - Bergamo. Sono ore di apprensione per la famiglia Suarez per la scomparsa di Paula, 23 anni, studentessa all’Università di Bergamo, scomparsa mercoledì 30 aprile. Paula Suarez Soto, è svanita nel nulla mercoledì verso mezzogiorno in zona Borgo Palazzo. Era uscita di casa per andare alla biblioteca dell’Università di Bergamo, frequenta il corso di Scienze dell’educazione, e da quel momento non si hanno più sue notizie. 🔗bergamonews.it

Roma, trovata morta Ilaria Sula, la studentessa scomparsa. Il suo corpo in una grossa valigia - Le indagini si stanno concentrando sulla relazione sentimentale che la 22enne aveva recentemente concluso con un ragazzo 🔗vanityfair.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scomparsa la studentessa 23enne Paula, nessuna notizia da tre giorni: l'appello della famiglia; Bergamo, scomparsa Paula Suarez Soto, studentessa di 23 anni. La mamma: «Temiamo possa esserle successo qualcosa di brutto». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scomparsa la studentessa 23enne Paula, nessuna notizia da tre giorni: l’appello della famiglia - Paula Suarez Soto ha 23 anni ed è una studentessa dell'università di Bergamo: da mercoledì 30 aprile nessuno ha più sue notizie ... 🔗fanpage.it

Bergamo, scomparsa Paula Suarez Soto, studentessa di 23 anni. La mamma: «Temiamo possa esserle successo qualcosa di brutto» - Via Borgo Palazzo, non si hanno sue notizie da mercoledì 30 aprile. Il telefono risulta spento ... 🔗bergamo.corriere.it

Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì in Borgo Palazzo - L’APPELLO. Paula Suarez Soto, è svanita nel nulla mercoledì 30 aprile verso mezzogiorno in zona Borgo Palazzo a Bergamo. 🔗ecodibergamo.it