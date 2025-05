Scivola da pendio per 200 metri morto 54enne in Trentino

Un uomo di 54 anni di Tre Ville (Trento), è morto questa mattina presto sul monte Iron, a Ragoli. L'uomo si trovava in località Faedolo, a una quota di circa 1.600 metri, per costruire un capanno da caccia insieme ad altre persone, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 8 metri.

Incidente in montagna: escursionista milanese precipita sul pendio ghiacciato per 200 metri - Diversi ematomi sul corpo, una brutta botta alla spalla ma tutto sommato nulla di grave. È vivo l’escursionista milanese di 33 anni che è precipitato per 200 metri sul pendio ghiacciato della Grigna nella mattinata di sabato 22 febbraio. Il fatto è stato riportato su LeccoToday. Tutto è... 🔗milanotoday.it

Escursionista scivola per circa 200 metri sul versante della montagna - Se l'è cavata solo con un grande spavento un escursionista di 33 anni, che oggi ha rischiato la vita scivolando per circa 200 metri sul versante Sud-Est di Pasturo, sotto il rifugio Brioschi, sulle montagne della Grigna Settentrionale, in provincia di Lecco. A portarlo in salvo gli uomini... 🔗trentotoday.it

Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita per 200 metri sul Grignone: salvo escursionista 33enne - Un 33enne è stato soccorso nel pomeriggio del 22 febbraio nei pressi della vetta della Grigna Settentrionale (Lecco). L'escursionista milanese era scivolato su una lastra di ghiaccio e precipitato per oltre 200 metri. Nonostante la caduta, se l'è cavata con ferite non gravi,Continua a leggere 🔗fanpage.it

Scivola da pendio per 200 metri, morto 54enne in Trentino - (Adnkronos) - Un uomo di 54 anni di Tre Ville (Trento), è morto questa mattina presto sul monte Iron, a Ragoli. L'uomo si trovava in località Faedolo, a una quota di circa 1.600 metri, per costruire u ... 🔗msn.com

Perde l'equilibrio mentre costruisce un capanno da caccia e precipita per 200 metri lungo il pendio: muore 54enne - TRENTO - Un uomo del posto di 54 anni ha perso la vita nella prima mattinata di oggi, 3 maggio, sul monte Iron, in Trentino. L'uomo, residente a Tre Ville, si trovava in località ... 🔗msn.com

Scivola lungo il sentiero e precipita per trenta metri lungo il pendio: escursionista miracolata - RIVA DEL GARDA (TN) - Nel pomeriggio di lunedì 28 aprile, una donna di 32 anni è stata vittima di un incidente mentre percorreva il sentiero dei Crazidei (numero 418) nei pressi di Riva del Garda. La ... 🔗nordest24.it