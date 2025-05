Sciopero treni martedì 6 maggio disagi in Toscana nella fascia oraria 9-17

Sciopero treni, martedì 6 maggio disagi in Toscana nella fascia oraria 9-17

Firenze, 3 maggio 2025 - disagi in vista per i pendolari e per chi si deve spostare in treno. nella giornata di martedì 6 maggio 2025, dalle 9.01 alle 17, è stato proclamato lo Sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. In Toscana sono coinvolti dallo Sciopero circa 6mila tra lavoratori e lavoratrici (circa 5.500 diretti, oltre 500 negli appalti).

I treni garantiti

Servizi minimi garantiti in caso di Sciopero

I treni che si trovano in viaggio a Sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione.

