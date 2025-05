Sciopero treni del 6 maggio | gli orari dello stop e come chiedere il rimborso

Disagi in vista per chi ha in programma spostamenti in treno. La giornata da segnare sul calendario è quella di martedì 6 maggio per lo sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e degli appalti ferroviari. L'agitazione è prevista dalle 9 alle 17 ed è stata indetta da Filt Cgil.

Sciopero treni: stop di 8 ore anche in Toscana martedì 6 maggio - Sarà un martedì nero per il trasporto ferroviario il prossimo 6 maggio 2025. E' infatti previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs L'articolo Sciopero treni: stop di 8 ore anche in Toscana martedì 6 maggio proviene da Firenze Post. 🔗.com

