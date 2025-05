Sciopero scuola 7 maggio 2025 | adesioni orari e attività coinvolte Avviso Ministero

Il 7 maggio 2025 è stato proclamato uno Sciopero scuola su scala nazionale che coinvolgerà tutto il personale docente, ATA, educativo e dirigente. Diverse sigle sindacali hanno indetto astensioni dal lavoro, comprese quelle specifiche per le prove INVALSI nella scuola primaria. Di seguito, tutti i dettagli su orari, categorie coinvolte e modalità di Sciopero.

“No alle prove Invalsi”: il 7 maggio sciopero scuola. Avviso Ministero - Con avviso del 29 aprile il Ministero dell'istruzione e del merito per il 7 maggio 2025 sono state indette diverse forme di astensione dal lavoro che coinvolgono il personale scolastico su scala nazionale. In particolare, è previsto uno sciopero per l’intera giornata da parte di Cobas Scuola Sardegna, con l’adesione di FISI, Sindacato Sociale di Base, Cobas Scuola di Grosseto, Cagliari e Umbria. L’azione riguarda "tutto il personale docente, ata, educativo e dirigente", sia a tempo determinato che indeterminato, impegnato nelle sedi italiane ed estere e Cobas Scuola, che ha proclamato lo ... 🔗orizzontescuola.it

Scuola, sciopero nazionale il 7 maggio contro Invalsi e le nuove linee guida di Valditara - Basta prove Invalsi e no alle nuove indicazioni nazionali. Con queste motivazioni, il mondo della scuola è chiamato a raccolta per lo sciopero del 7 maggio. A lanciare l’azione è il sindacato Cobas rivolgendosi a personale docente e Ata delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, ovvero quelle destinatarie delle nuove linee guida del ministro Giuseppe Valditara e delle Invalsi. L’invito è rivolto non solo agli addetti ai lavori, ma anche ad associazioni, sindacati, dirigenti scolastici, genitori, studenti e studentesse, affinché partecipino alle manifestazioni previste su tutto il ... 🔗open.online

In arrivo uno sciopero della scuola il 7 maggio contro prove Invalsi e nuove linee guida di Valditara - Martedì 7 maggio il personale docente e Ata delle scuole dell'infanzia, primarie e medie è chiamato a scioperare contro le prove Invalsi e le nuove Indicazioni Nazionali 2025. A promuovere la mobilitazione è il sindacato Cobas Scuola, ma l'invito alla partecipazione si estende a tutta la comunità scolastica: genitori, studenti, dirigenti, associazioni e altri sindacati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

