Sciopero nazionale del personale ferroviario il 6 maggio | sindacati in allerta

Sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e degli appalti ferroviari, previsto per martedì 6 maggio, dalle 9 alle 17 a causa del "mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo Fs, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023". Lo dichiarano in una nota congiunta Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti."La mobilitazione - spiegano i sindacati nella nota - si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si è ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali"."Sollecitiamo - proseguono le tre sigle sindacali - le controparti ad attivare una no-stop già a partire dalle 18 dello stesso 6 maggio in quanto è urgente dare una risposta coerente in termini di salario, normativa e welfare ai circa 100mila lavoratori e lavoratrici a cui si applicano i due contratti.

Sciopero scuola 4 aprile 2025: stop nazionale del personale scolastico - Il mondo della scuola si prepara a una grande mobilitazione il 4 aprile 2025, quando docenti e personale scolastico incroceranno le braccia in tutta Italia e all’estero. Lo sciopero scuola coinvolgerà sia i lavoratori con contratti a tempo determinato che quelli con impiego stabile. L’Unione Sindacale di Base (USB) ha organizzato questa protesta per rivendicare […] The post Sciopero scuola 4 aprile 2025: stop nazionale del personale scolastico first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Ancora problemi per chi viaggia in treno: mercoledì sciopero nazionale del trasporto ferroviario - Mercoledì 19 marzo, dalle ore 9 alle ore 17, è in programma uno sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali ORSA, UGL e FAST, che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa... 🔗sondriotoday.it

Sciopero del personale ferroviario: oggi giornata di disagi - Firenze, 19 marzo 2025 - Giornata complicata oggi per chi deve viaggiare in treno. È stato infatti proclamato dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Italo e Trenord, dalle ore 9 alle ore 17 di oggi, mercoledì 19 marzo. Lo sciopero - comunica il gruppo Fs - potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. 🔗lanazione.it

