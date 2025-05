Sciopero dei treni | rischio disagi

© Firenzetoday.it - Sciopero dei treni: rischio disagi Sciopero nazionale del personale delle imprese ferroviarie del gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) per la giornata dei martedì 6 maggio (dalle ore 9.01 alle ore 17.00) nell’ambito della mobilitazione per il rinnovo del contratto. 🔗 Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato una prima azione dinazionale del personale delle imprese ferroviarie del gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) per la giornata dei martedì 6 maggio (dalle ore 9.01 alle ore 17.00) nell’ambito della mobilitazione per il rinnovo del contratto. 🔗 Firenzetoday.it

