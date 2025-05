Scialpinisti travolti da una valanga sul monte Cabianca | recuperati in elicottero e portati in ospedale

© Ilgiorno.it - Scialpinisti travolti da una valanga sul monte Cabianca: recuperati in elicottero e portati in ospedale Scialpinisti sorpreso da una valanga è stato recuperato questa mattina -sabato 3 maggio – sul monte Cabianca, in alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo.Il distacco è avvenuto intorno alle 9.30, nel canale che porta verso la cima. Al momento nella zona si trovavano quattro persone. Tre Scialpinisti, un uomo e due donne, tra i 33 e 34 anni, sono stati recuperati con gli elicotteri provenienti da Bergamo e Sondrio, e ricoverati, in condizioni non gravi, all’ospedale di Sondalo e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illesa la quarta persona È stata allertata anche la stazione del Soccorso alpino di Valbondione.Si tratta della seconda valanga nel giro di due giorni sule Alpi Orobie, a causa dell’improvviso caldo di questi giorni con innalzamento delle temperature anche in quota. 🔗 Bergamo – Un gruppo disorpreso da unaè stato recuperato questa mattina -sabato 3 maggio – sul, in alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo.Il distacco è avvenuto intorno alle 9.30, nel canale che porta verso la cima. Al momento nella zona si trovavano quattro persone. Tre, un uomo e due donne, tra i 33 e 34 anni, sono staticon gli elicotteri provenienti da Bergamo e Sondrio, e ricoverati, in condizioni non gravi, all’di Sondalo e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illesa la quarta persona È stata allertata anche la stazione del Soccorso alpino di Valbondione.Si tratta della secondanel giro di due giorni sule Alpi Orobie, a causa dell’improvviso caldo di questi giorni con innalzamento delle temperature anche in quota. 🔗 Ilgiorno.it

