Scialpinisti sorpresi da una valanga sul monte Cabianca | in due ricoverati in ospedale

Scialpinisti è stato sorpreso da una valanga in provincia di Bergamo: sono stati recuperati e trasferiti tutti in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita. 🔗 Un gruppo diè stato sorpreso da unain provincia di Bergamo: sono stati recuperati e trasferiti tutti in. Nessuno è in pericolo di vita. 🔗 Fanpage.it

Monte Rosa, aereo sfiora scialpinisti: il video pubblicato da uno dei coinvolti - Tragedia sfiorata sul Monte Rosa a Colle Sesia, a quota 4.230 mt: un piccolo aereo, con una manovra, a dir poco, azzardata sulla neve, ha sfiorato un gruppo di scialpinisti che stava salendo alla Capanna Margherita. È successo nella tarda mattinata del 26 aprile. Era il giorno del Trofeo Mezzalama con migliaia di scialpinisti saliti in quota. Il video è stato pubblicato da Luca Calzone, uno degli alpinisti che ha rischiato di essere travolto dal velivolo. 🔗lapresse.it

È morto uno dei scialpinisti travolti da una valanga nel Bellunese - AGI - È deceduto uno dei tre scialpinisti rimasti feriti dopo essere stati travolti da una valanga verso le ore 13 di domenica 16 marzo. Il luogo dell'incidente è Forcella Giau ,a circa 2.300 metri nel territorio di San Vito di Cadore nel Bellunese. Elisa De Nardi, 39 anni di Conegliano, è morta nella notte all'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso a seguito delle gravi lesioni riportate. La donna era stata estratta da circa tre metri di neve. 🔗agi.it

Tragedia a Cortina: due scialpinisti morti travolti da valanga sotto Forcella Giau - Sono deceduti nella notte i due scialpinisti, una 38enne di Conegliano (Treviso) e un 40enne di Vittorio Veneto (Treviso), che erano rimasti travolti ieri da una valanga sotto Forcella Giau, sopra Cortina D'Ampezzo. Lo riportano il Corriere della Sera e il Messagger. Un 51enne, anch'egli di Conegliano (Treviso) è ricoverato a Pieve di Cadore (Belluno) per ipotermia e trauma a una caviglia. La donna, Elisa De Nardi, è morta all'ospedale di Treviso, mentre l'uomo, Abel Ayala Anchundia, originario dell'Ecuador, è deceduto all'ospedale di Mestre (Venezia) intorno alla mezzanotte. 🔗quotidiano.net

Scialpinisti sorpresi da una valanga sul monte Cabianca: in due ricoverati in ospedale - Un gruppo di scialpinisti è stato sorpreso da una valanga in provincia di Bergamo: sono stati recuperati e trasferiti tutti in ospedale ... 🔗fanpage.it

Scialpinisti sorpresi da valanga soccorsi con gli elicotteri - Un gruppo di scialpinisti sorpreso da una valanga è stato recuperato stamani sul monte Cabianca, in alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Il distacco è avvenuto intorno alle 9,30, nel canale c ... 🔗ansa.it

Carona, scialpinisti sorpresi da una valanga sul monte Cabianca - LA VALANGA. Il distacco nella conca del rifugio Calvi è avvenuto intorno alle 9,30, nel canale che porta verso la cima. Ricoverati a Sondalo e all’ospedale Papa Giovanni XXIII. 🔗ecodibergamo.it