Schlein vuole trasformare i referendum in un voto contro Meloni a suo rischio e pericolo

Meloni e gli altri: ho più voti di voi. Ecco il progetto di Elly Schlein. Perché portare la metà degli italiani più uno ai seggi per i referendum sul Jobs act e la cittadinanza è una sfida enorme.Si vota tra cinque settimane, l'8 e il 9 giugno e se il clima resta questo non c'è la minima possibilità di raggiungere il quorum. Per questo l'asticella numerica si abbassa, ma contemporaneamente si alza il livello dello scontro. Per far salire la temperatura, i sostenitori del Sì cercheranno di far crescere la conflittualità politica dell'appuntamento. Ecco perché Schlein sta cercando di far planare sull'8 giugno la questione sociale in senso più largo mettendo al centro argomenti popolari come il salario minimo orario, il problema dei costi delle bollette e la polemica con la presidente del Consiglio sui dati reali dell'occupazione. L'obiettivo non è vincere. L'obiettivo è ottenere un numero di Sì più alto dei voti ricevuti dai partiti della maggioranza alle politiche del 2022, un po' più di dodici milioni. Per poi poter dire a Giorgia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La “maestrina” Schlein vuole decidere cos’è giusto per gli Stati Ue. Qualcuno le dica che conta come il due di picche - In Italia si misura con l’esplosione del partito, in Europa con l’irrilevanza all’interno del gruppo dei Socialisti, di cui pure il Pd rappresenta la delegazione più numerosa. Ciononostante Elly Schlein rimane convinta di poter dire agli altri cosa fare, decretando cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. «Il punto è che può anche essere facoltativo, ma rimane sbagliato», ha sentenziato, in una lunga intervista al Corriere della Sera, a proposito dell’utilizzo dei fondi di coesione nell’ambito di ReArmEu. 🔗secoloditalia.it

Ucraina, Schlein: “Meloni vuole ancora consegnare sicurezza nazionale a Musk?” - “‘Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla’. Elon Musk sta dimostrando che l’unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l’ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul DL Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. 🔗lapresse.it

Dalla piazza vorrei partisse la proposta di un referendum per trasformare l’Ue in Repubblica federale - Dalla piazza di sabato 15 marzo, convocata per l’Europa di cui abbiamo bisogno, vorrei che partisse la proposta di un referendum paneuropeo sul futuro federale dell’Unione. Dentro questo auspicio stanno due convinzioni, distinte anche se intimamente legate, una di merito e una di metodo. Quella di merito: se è vero che “ogni città prende la forma dal deserto cui si oppone”, la “città” Europa per avere un futuro non può che opporsi con tutte le proprie forze a chi nel mondo intende chiudere in una parentesi la democrazia liberale, fondata sulla dignità individuale, sulla responsabilità ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Primo maggio, sul referendum Schlein ha un notebook: chi non vota "sì" sarà fuori dalle liste per le politiche - Nel giorno della Festa dei Lavoratori, oggi Primo maggio, con Elly Schlein in prima fila al corteo di Roma fianco a fianco con Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, oltre al tema delicatis ... 🔗msn.com

Schlein: Pd a sostegno dei referendum/ “Votare per lavoro e cittadinanza. Sfidiamo la legge del più forte” - Elly Schlein ... ricerca di un’identità – mira a trasformare il voto in una “ondata di partecipazione”, come già successo nel 2011 con il referendum sull’acqua pubblica o nel 2020 ... 🔗ilsussidiario.net

Referendum sul lavoro, Conte apre la sfida nel centrosinistra: sì a 4 quesiti, Schlein ne sostiene 5 - Il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte sostiene 4 referendum abrogativi sul lavoro per cancellare parti del Jobs Act, mentre Schlein appoggia tutti e 5 i quesiti, incluso quello sulla cittadinanza. 🔗tg.la7.it