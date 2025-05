Schianto tremendo tra moto e tre auto | è tragedia Tutto bloccato

Un rombo improvviso, poi il fragore secco dello schianto. Era un pomeriggio come tanti, quando la strada si è trasformata in un groviglio di lamiere e sirene. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti, trovandosi davanti a una scena drammatica: motori ancora caldi, vetri sparsi sull'asfalto, corpi intrappolati nei veicoli. A quell'ora, il sole scendeva lento dietro i monti, mentre la strada restava ferma, bloccata, sospesa in un silenzio irreale.I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco e i volontari locali, impegnati a liberare chi era rimasto incastrato tra le lamiere. Una corsa contro il tempo, mentre il personale medico cercava di stabilizzare i feriti. L'elicottero ha tagliato il cielo con urgenza, mentre le ambulanze trasportavano i feriti verso gli ospedali più vicini.

