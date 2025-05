Schianto tra auto Quattro donne restano ferite

Un grave incidente ha coinvolto, a mezzogiorno di ieri, due auto, una Peugeot 3008 e una Panda lungo la circonvallazione di Dorno. La esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e potrebbe essere legata a una questione di precedenza. A rimanere coinvolte sono state Quattro donne di 50, 56, 63 e 66 anni. Nell'impatto, particolarmente violento, la Peugeot con la parte anteriore distrutta è rimasta sulla sede stradale mentre la Panda è finita, ribaltandosi, in un fosso attiguo alla sede stradale. Due sono state le ferite che hanno riportato le conseguenze più serie: una di esse, dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasferita all'ospedale di Alessandria con l'elisoccorso di stanza alla struttura sanitaria del capoluogo piemontese in codice rosso.

