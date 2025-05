Schianto sulla Romea Muore davanti alla moglie

Si chiamava Roberto Fiorucci, aveva 67 anni e aveva lavorato in una concessionaria d'auto. Da Città di Castello, in provincia di Perugia, era venuto in moto assieme alla moglie e a un gruppo di amici fino a Ravenna. Una gita fuori porta culminata nella tarda mattinata di giovedì scorso, festa del primo maggio, con un incidente stradale che lo ha ucciso sul colpo. La moglie è stata portata al 'Bufalini' di Cesena: la sua prognosi è riservata. Anche le altre due persone coinvolte nell'incidente - un motociclista 19enne dell'entroterra ravennate e l'autista di un furgone - sono state portate in ospedale: tutte e due a Ravenna, nel primo caso per ferite non gravi e nell'altro per un comprensibile stato di choc. L'incidente si è verificato verso le 11 sulla Romea non distante dalla rampa che porta verso le Bassette.

