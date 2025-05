Schianto in A1 muoiono padre ed il figlio di 8 anni Gravi la moglie e una bambina

© Casertanews.it - Schianto in A1, muoiono padre ed il figlio di 8 anni. Gravi la moglie e una bambina Gravissimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino, in provincia di Frosinone.Intorno alle 15, al km 614 direzione sud, per cause ancora da accertare, due auto si sono. 🔗 Un automobilista originario del casertano è rimasto coinvolto in unssimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino, in provincia di Frosinone.Intorno alle 15, al km 614 direzione sud, per cause ancora da accertare, due auto si sono. 🔗 Casertanews.it

Scontro tra diverse auto in A1, muoiono padre e figlio - Due persone sono morte, si tratterebbe di padre e figlio, in un drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A1, tra i caselli di Anagni-Fiuggi e Ferentino, al chilometro 614. I soccorritori hanno fatto il possibile per tenerli in vita ma senza riuscirci. La situazione è in... 🔗frosinonetoday.it

Schianto sull'A1: padre e figlio perdono la vita, gravi madre e figlia - Drammatico incidente per una famiglia nigeriana. Il bilancio è di due morti, padre e figlio di otto anni e due feriti gravi: mamma e figlia di cinque anni ... 🔗rainews.it

