Schianto devastante sulla statale | tre giovani feriti uno in gravi condizioni

© Abruzzo24ore.tv - Schianto devastante sulla statale: tre giovani feriti, uno in gravi condizioni sulla statale 16 tra Tortoreto e Alba Adriatica. Uno di loro ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in neurochirurgia. Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della notte tra venerdì e sabato lungo la statale 16, al confine tra Tortoreto e Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Un'autovettura con a bordo tre giovani, rispettivamente di 18, 19 e 20 anni, è uscita di strada, impattando violentemente contro un albero. Il più giovane del gruppo, un 19enne, ha riportato un trauma cranico significativo. Dopo un primo intervento presso l'ospedale di Giulianova, è stato trasferito al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Teramo, dove è attualmente ricoverato in condizioni serie. 🔗 Teramo - Un drammatico incidente ha coinvolto tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni, finiti contro un albero16 tra Tortoreto e Alba Adriatica. Uno di loro ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in neurochirurgia. Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della notte tra venerdì e sabato lungo la16, al confine tra Tortoreto e Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Un'autovettura con a bordo tre, rispettivamente di 18, 19 e 20 anni, è uscita di strada, impattando violentemente contro un albero. Il più giovane del gruppo, un 19enne, ha riportato un trauma cranico significativo. Dopo un primo intervento presso l'ospedale di Giulianova, è stato trasferito al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Teramo, dove è attualmente ricoverato inserie. 🔗 Abruzzo24ore.tv

Approfondimenti da altre fonti

Incidente a Mirandola, schianto tra tre auto e un motociclo sulla statale dell’Abetone e del Brennero - Mirandola (Modena), 2 maggio 2025 – Incidente stradale lungo la strada statale 12 ‘dell'Abetone e del Brennero’ a Mirandola (al km 219), in provincia di Modena. Coinvolti nello schianto un motociclo e tre autovetture. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità alternativa locale. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, l'elisoccorso e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 🔗ilrestodelcarlino.it

“Tre morti e un ferito”. Dramma sulla statale, schianto tra auto e tir - È di tre morti il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 8 aprile, sulla strada statale Romea. Lo schianto si è verificato nel territorio del comune di Codevigo, in provincia di Padova. Terribile lo spettacolo che si è presentato davanti ai soccorritori, avvertiti da alcuni automobilisti in transito. Ancora da chiarire la dinamica, quello che è certo è che il sinistro ha coinvolto un’automobile ed un tir. 🔗caffeinamagazine.it

Tragico schianto sulla Romea: tre morti e un ferito in un frontale tra auto e tir - È di tre morti e un ferito il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell’8 aprile sulla strada statale Romea, nel territorio di Codevigo, in provincia di Padova. A scontrarsi frontalmente, in un impatto violentissimo, sono stati un tir e una Renault Scenic con a bordo tre persone provenienti dal Ferrarese. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava viaggiando in direzione Chioggia quando, probabilmente nel tentativo di effettuare un sorpasso azzardato, ha invado la corsia opposta, finendo per schiantarsi frontalmente contro il camion. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente mortale a Novate Mezzola: si scontrano 4 auto, muore ragazzo di 23 anni; Tragico schianto tra auto sulla statale, un morto e tre feriti gravi a Bolzano; Incidente sulla Romea, muoiono in 3: stavano tornando da un mercatino dell'antiquariato. Lazzaro: «Campanello; STRAGE SULLA STATALE 194: SCHIANTO FRONTALE A CARLENTINI, TRE MORTI E 8 FERITI, 5 IN GRAVI CONDIZIONI. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Schianto terribile tra un'ambulanza e un'auto: grave un bimbo di 3 anni - La vettura con il piccolo a bordo è finita in un fossato al lato della statale. Tra gli altri feriti anche due bambine ... 🔗today.it

Incidente sulla Statale. Paura e tre persone ferite - Pericoloso schianto nel primo pomeriggio di ieri lungo la statale, in prossimità dell’intersezione con viale Piave. Sono rimasti coinvolti tre motoveicoli e un’auto e due ragazzini in sella ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Schianto sulla strada statale Romea, morti tre ferraresi - Rosara Tre ferraresi sono morti in un incidente stradale avvenuto oggi, 8 aprile, attorno alle 16, lungo la strada statale Romea all’altezza di Rosara in provincia di Padova. 🔗informazione.it