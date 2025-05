Schianto con l’ambulanza famiglia soccorsa

© Ilgiorno.it - Schianto con l’ambulanza, famiglia soccorsa l’ambulanza, che non aveva a bordo alcun paziente, dopo lo Schianto è rimasta sulla sede stradale, mentre la vettura, a seguito del violento botto, è stata scagliata nel fossato a lato della carreggiata, ribaltandosi su di un fianco. 🔗 Un’ambulanza della Croce Casalese in sirena e a tutta velocità per arrivare in emergenza sul posto si è schiantata ieri attorno alle 13.30 lungo la via Emilia, alle porte di Secugnago, con un’auto che stava svoltando presumibilmente verso la cascina Sant’Ignazio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma sembra che il mezzo di soccorso si stesse dirigendo verso Lodi e, in fase di sorpasso, si sia trovata davanti l’improvviso ostacolo della sagoma della vettura, una Ford Puma, il cui conducente stava girando a sinistra, non avendo verosimilmente sentito le sirene., che non aveva a bordo alcun paziente, dopo loè rimasta sulla sede stradale, mentre la vettura, a seguito del violento botto, è stata scagliata nel fossato a lato della carreggiata, ribaltandosi su di un fianco. 🔗 Ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Muore a 19 anni in un incidente, l’ambulanza si spegne durante i soccorsi. La famiglia: “Inaccettabile” - È morto dopo un incidente in moto a Villanova Riccardo Ranuzzi, di appena 19 anni. La famiglia ha fatto sapere di aver assunto un avvocato per accertare eventuali responsabilità. "L'ambulanza si è spenta poco dopo essere arrivata sul posto. Non è accettabile".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Maxi schianto in via Battisti tra ambulanza, bus e auto: ci sono feriti - TRIESTE - Un incidente che ha coinvolto un'autovettura, un'ambulanza della Sogit e un autobus della Trieste Trasporti si è verificato intorno alle 12:15 all'incrocio tra via Battisti e via Xydias. Almeno due le persone ferite nel sinistro e trasportate in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti... 🔗triesteprima.it

Schianto tra auto e ambulanza, chiuso corso Europa - Ancora uno scontro tra veicoli in corso Europa. La strada in direzione levante è stata chiusa all'altezza di via San Martino dopo che un'auto e un'ambulanza si sono scontrate all'incrocio con via Mosso e via Scribanti per ragioni da chiarire. Articolo in aggiornamento 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Schianto con l’ambulanza, famiglia soccorsa; Morto a 19 anni, la famiglia: “L’ambulanza si è spenta. Riccardo poteva salvarsi?; Incidente tra ambulanza e furgone, muore la paziente già soccorsa in un altro scontro; Incidente ambulanza, cordoglio a Fivizzano: “Stretti alla famiglia del paziente deceduto”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Schianto con l’ambulanza, famiglia soccorsa - Un’ ambulanza della Croce Casalese in sirena e a tutta velocità per arrivare in emergenza sul posto si è schiantata ieri attorno alle 13.30 lungo la via Emilia, alle porte di Secugnago, con un’auto ch ... 🔗ilgiorno.it

Ruba ambulanza in ospedale, ma si schianta poco dopo - Parapiglia a Ferrara, uno straniero si è impossessato del mezzo. Bloccato dalla polizia, sono in corso accertamenti sull’accaduto. Nessun ferito ... 🔗msn.com

Ambulanza contro auto, lo schianto è tremendo: “Anche un bimbo piccolo”, è dramma - Un grave incidente stradale ha provocato il ferimento di otto persone, tra cui tre bambini molto piccoli. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 14 di ... 🔗thesocialpost.it