Schianto auto-moto | 17enne in rianimazione coinvolto anche un bambino

© Bolognatoday.it - Schianto auto-moto: 17enne in rianimazione, coinvolto anche un bambino Schianto. È il bilancio del grave incidente avvenuto a Sant’Agata Bolognese, un paio d’ore dopo quello a Bentivoglio in cui è morto il 65enne. 🔗 Un ragazzo di 17 anni trasportato in elisoccorso e ricoverato all’ospedale in gravissime condizioni, una ragazzina ferita e una famiglia coinvolta nello. È il bilancio del grave incidente avvenuto a Sant’Agata Bolognese, un paio d’ore dopo quello a Bentivoglio in cui è morto il 65enne. 🔗 Bolognatoday.it

