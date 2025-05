Scattano dazi Usa del 25% sui componenti auto importati

© Quotidiano.net - Scattano dazi Usa del 25% sui componenti auto importati dazi Usa del 25% su gran parte dei componenti per auto importati. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo per attenuare il loro effetto, prevedendo dei rimborsi per non danneggiare le case automobilistiche americane, che importando dall'estero molte parti delle loro vetture. 🔗 Da oggi, come previsto, sono entrati i vigori altriUsa del 25% su gran parte deiper. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo per attenuare il loro effetto, prevedendo dei rimborsi per non danneggiare le casemobilistiche americane, che importando dall'estero molte parti delle loro vetture. 🔗 Quotidiano.net

