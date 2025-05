Scartato dall’Inter | via libera per la Juventus

Nonostante una stagione per ora positiva, culminata con l’accesso alle semifinali di Champions League, la dirigenza dell’Inter è consapevole che per restare competitiva anche nel 202526 serviranno nuovi innesti in attacco. Il recente 3-3 contro il Barcellona ha esaltato le qualità della squadra di Simone Inzaghi, ma ha anche evidenziato quanto manchino alternative affidabili nel reparto offensivo. La rosa nerazzurra subirà cambiamenti significativi in estate: tra i partenti certi ci sono Marko Arnautovic e Joaquín Correa, due profili che non hanno inciso come ci si attendeva. Anche Mehdi Taremi, arrivato lo scorso luglio, non ha garantito l’impatto sperato in termini realizzativi.Il reparto d’attacco dovrà quindi essere rinforzato con almeno un innesto all’altezza, capace di affiancare o sostituire all’occorrenza Lautaro Martinez e Marcus Thuram. 🔗 Sportface.it

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Thuram, novità dall’allenamento verso Napoli-Inter. Programmato rientro! - Buone notizie da Appiano Gentile sull’infortunio di Marcus Thuram. Il rientro dell’attaccante è già in programma, con Napoli-Inter ormai alle porte. BUONE NOTIZIE – Grande attesa per Napoli-Inter, in programma sabato alle ore 18.00, ma soprattutto per il rientro dall’infortunio di Marcus Thuram. Attualmente la presenza del francese nel big match del Maradona è una delle grandi incognite per la squadra di Simone Inzaghi. 🔗inter-news.it

Dimarco fuori da Feyenoord-Inter e non solo: i tempi di recupero dall’infortunio - Brutta tegola per Simone Inzaghi, che non avrà a disposizione Federico Dimarco per Feyenoord-Inter ma non solo. Ecco una stima sulle tempistiche del recupero dall’infortunio del centrocampista. TEGOLA – Brutte notizie in casa nerazzurra quest’oggi. A due giorni da Feyenoord-Inter, gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League, Federico Dimarco viene sottoposto agli esami strumentali. 🔗inter-news.it

