Scarsa igiene | diversi locali del Vomero nei guai sequestrati 350 chili di alimenti

Ieri sera la polizia insieme alla guardia di finanza, alla polizia locale e a personale dell'ASL NA1 Centro, ha effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D'Oro e Vanvitelli.

Sporcizia e scarsa cura dell'igiene: chiusa una pescheria - Nel corso del mese di marzo il personale della Guardia Costiera, con la collaborazione del Dipartimento Unità Sicurezza alimentare e della prevenzione dell'Astl Toscana nord ovest, ha svolto dei controlli negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del pescato e nei ristoranti del... 🔗pisatoday.it

Scarsa igiene, niente tracciabilità e scorretta conservazione del pesce: chiuse due pescherie e un ristorante - LIVORNO – Controlli a tappeto nel mese di marzo dalla Guardia Costiera sulla filiera della pesca. Nel mirino degli ispettori sono entrati i depositi delle società di importazione, i rivenditori all’ingrosso fino ad arrivare alla vendita e somministrazione al consumatore finale di prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi. 150 ispezioni, oltre cinque tonnellate di prodotti ittici sottoposti a sequestro, 33 operatori multati per un totale di 40mila euro di sanzioni oltre alla chiusura temporanea di due pescherie e un ristorante. 🔗corrieretoscano.it

Scarsa igiene all'interno del bar, scatta la maxi multa: sanzioni per 4mila euro - Scarsa igiene nel bar, scatta la maxi multa. E’ quanto accaduto nel corso dell’ultimo fine settimana, con i carabinieri di Cento che hanno intensificato i controlli nella città del Guercino e a Vigarano Mainarda. E sono diversi gli illeciti riscontrati (con l’identificazione di 58 persone, il... 🔗ferraratoday.it

Scarsa igiene nel bar pasticceria a Livorno: attività sospesa e maximulta - LIVORNO – Ancora un bar pasticceria nel mirino dei Nas a Livorno: sospesa l’attività in attesa di un intervento che risolva i problemi di scarsa igiene della struttura. Nell’ambito della ... 🔗msn.com