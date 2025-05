Scarpellini non è morto rimane in condizioni critiche

© Firenzetoday.it - Scarpellini non è morto, rimane in condizioni critiche Scarpellini non è morto. La conferma la legale della famiglia, l’avvocato Irene Mercuri, ribadendo come la famiglia del 54enne chieda riserbo e rispetto per la situazione che sta vivendo. La precisazione arriva dopo le voci che attestavano Scarpellini per deceduto. Scarpellini si trova in. 🔗 Rolandonon è. La conferma la legale della famiglia, l’avvocato Irene Mercuri, ribadendo come la famiglia del 54enne chieda riserbo e rispetto per la situazione che sta vivendo. La precisazione arriva dopo le voci che attestavanoper deceduto.si trova in. 🔗 Firenzetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Operaio rimane schiacciato dalla benna dell’escavatore che sta manovrando nel Cremonese: morto 35enne - Un operaio di 35 anni è deceduto nel pomeriggio del 29 aprile in seguito a un incidente sul lavoro a Soresina (Cremona). L'uomo stava manovrando un escavatore quando la benna lo ha colpito alla testa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Rolando non è morto: è in ospedale e combatte”. La famiglia replica alle voci su Scarpellini - Firenze, 2 maggio 2025 – Rolando Scarpellini non è morto. E’ ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non sono vere le voci che da giorni circolano in città e sui social circa la dipartita dell’ex calciante, noto soprattutto per alcuni fatti di cronaca che in passato lo hanno portato ad avere guai con la giustizia. Ed è proprio la famiglia, attraverso l’avvocato Irene Mercuri, a chiedere silenzio e rispetto: “Stanno girando voci e post negli ultimi giorni riguardo l’asserita morte di Rolando Scarpellini. 🔗lanazione.it

Rimane incastrato nel nastro trasportatore: morto operaio di 50 anni - Incidente sul lavoro mortale nella serata del 24 marzo, a Sant' Antonio Abate, in provincia di Napoli. La vittima è Nicola Sicignano, 50 anni, dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti. L'uomo è rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore della linea di lavoro... 🔗today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scarpellini non è morto, rimane in condizioni critiche; Addio a Domenico Scarpellini; Roma, morto l’immobiliarista romano Sergio Scarpellini: aveva 81 anni; Scarpellini sul figlio morto: Lasciato solo da chi ha visto la sua debolezza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

"Non è morto: è in ospedale e combatte". La famiglia dell’ex calciante fa chiarezza - Rolando Scarpellini non è morto. È ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non sono vere le voci che da giorni circolano in città e sui social circa la dipartita dell’ex calciante, noto sopratt ... 🔗msn.com

“Rolando non è morto: è in ospedale e combatte”. La famiglia replica alle voci su Scarpellini - Da giorni girano post sui social in cui si parla della dipartita dell’ex calciante. L’avvocato: “A nome della famiglia, rispettate la loro preoccupazione” ... 🔗msn.com

Leonardo Scarpellini morì sul lavoro, la mamma agli studenti: «La vostra vita prima di tutto. Se non c'è sicurezza, andatevene» - All'Iti di Dalmine ha parlato del figlio morto nel 2017 davanti a 184 ragazzi delle classi terze: «Fate in modo di rimanere in questo mondo» ... 🔗bergamo.corriere.it