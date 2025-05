Scandicci-VakifBank Istanbul oggi in tv Champions League volley femminile 2025 | orario semifinale programma streaming

sabato 3 maggio (ore 18.00) si gioca Scandicci-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2025 di volley femminile. Dopo l'atteso derby italiano tra Milano e Conegliano, in programma alle ore 15.00, sarà la vibrante sfida tra le toscane e la corazzata turca a chiudere la prima giornata della Final Four della massima competizione europea, che andrà in scena durante il fine settimana a Istanbul (Turchia).La formazione italiana si è qualificata per la prima volta alla fase calda della rassegna continentale e ora sarà chiamata a gettare il cuore oltre l'ostacolo nella durissima partita contro la corazzata turca, che avrà il vantaggio di giocare nella propria città (anche se l'evento è in programma nel palazzetto del Fenerbahce). La terza forza della Serie A1, sconfitta da Milano nella semifinale scudetto, cercherà la grande impresa contro le fresche Campionesse di Turchia, che partiranno con i favori del pronostico.

Eczacibasi Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Oggi giovedì 13 marzo (ore 16.00 italiane) si gioca Eczacibasi Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa saranno impegnate sul campo della quotatissima formazione turca e cercheranno di difendere la vittoria per 3-0 conquistata settimana scorsa di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud: le meneghino dovranno conquistare almeno due set per qualificarsi alle semifinali, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. 🔗oasport.it

Milano-Eczacibasi Istanbul oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Oggi martedì 4 marzo (ore 20.30) si gioca Milano-Eczacibasi Istanbul, andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. La compagine lombarda, reduce dal successo ottenuto nei playoff contro lo Schwerin, sarà chiamata ad affrontare la corazzata turca di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud. Si preannuncia un confronto durissimo e altamente spettacolare, le vice campionesse d’Europa inseguiranno un risultato favorevole in vista dell’incontro di ritorno in terra anatolica. 🔗oasport.it

Eczacibasi Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario e streaming - Oggi giovedì 13 marzo (ore 16.00 italiane) si gioca Eczacibasi Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa saranno impegnate sul campo della quotatissima formazione turca e cercheranno di difendere la vittoria per 3-0 conquistata settimana scorsa di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud: le meneghino dovranno conquistare almeno due set per qualificarsi alle semifinali, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. 🔗oasport.it

