Scandiano e Correggio si sfidano per un posto in finale di Serie A2

Non si scherza più: se sulla carta, già dall'inizio del campionato di Serie A2, Scandiano e Correggio erano date favorite per entrare tra le prime quattro che si giocano i play-off, difficile era ipotizzare la posizione finale. Essendo rispettivamente terza e seconda, si affrontano oggi all'andata al PalaRegnani alle 18 e domenica 11 a Correggio, per decidere chi entrerà in finale e affronterà molto probabilmente il Breganze, nettamente superiore al Thiene. La vincente della finale salirà in A1. Le squadre si affrontano per la quinta volta in stagione, con bilancio alla pari, due vittorie a testa e un pareggio, il che rende tutto molto equilibrato. Centro Palmer Roller Scandiano di Enrico Mariotti al completo con i portieri Vecchi e Raveggi, Montanari, Stefani, Deinite, Roca, Beato (ex di turno), Barbieri, Herrero e Busani.

Derby decisivo in Serie A2: Correggio e Scandiano si sfidano per la finale play-off - Mors tua, vita mea - dicevano i latini - e questo si adatta perfettamente al campionato di Serie A2 di hockey su pista, dove Bdl Minimotor Correggio e Centro Palmer Roller Scandiano si giocheranno l’accesso alla finale play-off contro la vincente di Breganze-Thiene. Correggio è infatti giunto secondo, Scandiano terzo e gli incroci portano al derby, sabato al PalaRegnani alle 18, domenica 11 al PalaPietri sempre alle 18. 🔗sport.quotidiano.net

Correggio-Modena, sfida farcita di ex. Scandiano a Breganze - Le squadre reggiane di Serie A2 giocano entrambe domani, visto che sia il Breganze che ospita Scandiano, sia Correggio che riceve l’Amatori Modena, giocano i loro incontri interni alle 18 della domenica. Nel derby di Correggio la Bdl Minimotor (33 punti) del tecnico spagnolo Granell attende l’Amatori Modena (14), ora allenato da Roberto Crudeli. Una sfida che vedrà tanti ex: in casa correggese Tudela sfida il suo recente passato, tra i gialloblu Moncalieri, Ehimi, Cunegatti e De Pietri hanno indossato in passato la maglia correggese. 🔗ilrestodelcarlino.it

Scandiano pronto per il bis. Bdl per blindare il 2° posto - Regular season del campionato di A2 a quattro giornate dal termine, con la BDL Minimotor Correggio già ai play-off e con il Centro Palmer Scandiano prossimo a entrare nella griglia a quattro. Finisse oggi il campionato, le due reggiane si affronterebbero a eliminazione diretta, mentre il Breganze capolista incrocerebbe il Montecchio Precalcino, anche se per il quarto posto la lotta è ancora incerta. 🔗sport.quotidiano.net

