Scandalo chat Trump caccia Waltz | Farà l'ambasciatore all'Onu

© Quotidiano.net - Scandalo chat, Trump caccia Waltz: "Farà l’ambasciatore all’Onu" Trump, ha tenuto il discorso per i suoi primi 100 giorni da capo di Stato, lo scorso 29 aprile, definendoli i migliori di sempre – in un tentativo, maldestro, di autocelebrazione – si stanno verificando eventi che vanno esattamente nella direzione opposta. Intanto, il suo governo ha perso un pezzo. Il Consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Waltz, è stato silurato a causa del cosiddetto ‘Signalgate’. Un mese fa, il direttore del The Atlantic era stato aggiunto per errore a una chat di gruppo in cui Waltz discuteva con altri ministri dei raid in Yemen. Erano stati diffusi anche dettagli riguardanti i piani di attacco, pratica espressamente vietata dal regolamento del Dipartimento della Difesa. 🔗 Verrebbe proprio da dire chi si loda si imbroda. Da quando il presidente americano, Donald, ha tenuto il discorso per i suoi primi 100 giorni da capo di Stato, lo scorso 29 aprile, definendoli i migliori di sempre – in un tentativo, maldestro, di autocelebrazione – si stanno verificando eventi che vanno esattamente nella direzione opposta. Intanto, il suo governo ha perso un pezzo. Il Consigliere per la sicurezza nazionale, Michael, è stato silurato a causa del cosiddetto ‘Signalgate’. Un mese fa, il direttore del The Atlantic era stato aggiunto per errore a unadi gruppo in cuidiscuteva con altri ministri dei raid in Yemen. Erano stati diffusi anche dettagli riguardanti i piani di attacco, pratica espressamente vietata dal regolamento del Dipartimento della Difesa. 🔗 Quotidiano.net

I media Usa: «Trump caccia Mike Waltz, dopo lo scandalo delle chat su Signal» - Waltz aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista

I media Usa: «Trump caccia Mike Waltz, il consigliere alla sicurezza nazionale dello scandalo delle chat su Signal» - Primo scossone all'interno dell'amministrazione Trump: il consigliere per la sicurezza nazionale e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi. Il mese scorso Waltz era finito sotto accusa per aver condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore il direttore dell'«Atlantic»

Trump sposta Mike Waltz all'Onu, via dalla Casa Bianca il consigliere per la sicurezza dopo lo scandalo della chat sull'attacco in Yemen - Sarà il prossimo ambasciatore Usa alle Nazioni Unite Mike Waltz, già consigliere per la sicurezza nazionale Usa, che secondo i media americani era stato spinto alle dimissioni da Donald Trump assieme al suo vice, Alex Wong. Il ruolo di Waltz sarà ricoperto ad interim dal segretario di Stato americano, Marco Rubio.

Scandalo chat, Trump caccia Waltz: "Farà l'ambasciatore all'Onu" - A Rubio l'interim di consigliere per la sicurezza. Ora a tremare è il numero uno del Pentagono. I dazi rallentano l'economia globale e anche Standard&Poor's rivede le stime al ribasso.

Scandalo delle chat (non) segrete: la prima testa a cadere è quella di Waltz - Trump lo ha nominato ambasciatore degli Stati Uniti all'Onu, togliendoli il ruolo di consigliere per la Sicurezza

CHAT-GATE, TRUMP CACCIA MIKE WALTZ - Donald Trump ha licenziato Mike Waltz. Il presidente degli Stati Uniti ha rimosso il consigliere per la Sicurezza nazionale e il suo vice, Alex Wong.