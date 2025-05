Sbk Cremona 2025 orari in tv | dove vedere le gare in diretta e in replica Sky Now e TV8

Cremona il quarto round della stagione del Mondiale Superbike. Nicolò Bulega (Ducati), dopo i primi tre appuntamenti della stagione, si presenta al comando della classifica con 136 punti.Davanti al pubblico italiano è atteso il duello con il campione del mondo, Toprak Razgatlioglu (BMW).

Orari SBK oggi Cremona 2025: TV8, Sky e Now, il programma del weekend - SBK Cremona 2025: orari di oggi TV del Round Italiano per seguire in diretta su Sky, in streaming su Now e TV8 la Superbike. 🔗quotidianomotori.com

