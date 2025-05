Sbancamento alla Maddalena per l’assessore è tutto in regola | Il vigneto non era autorizzato

Maddalena? tutto regolare."Prima di sbattere in prima pagina le foto di case di privati cittadini come se fossero abusive, sarebbe meglio approfondire perché accadono certe cose. Spiace che abbiano voce solo i cittadini "contrari"".A dirlo l'assessora all'Urbanistica Michela Tiboni, parlando del caso dello "Sbancamento" in Maddalena, su cui è divampata anche la polemica politica. Sulla questione del vigneto cancellato, i lavori rientrano in un contesto residenziale di elevato valore paesistico ambientale. Qui, i proprietari possono demolire e ricostruzione edifici che ci sono già, con un incremento una tantum del 20%. In questo contesto si inseriscono i lavori del nuovo proprietario, che hanno comportato la distruzione di un vigneto, incolto da 10 anni."Dai Carabinieri Forestali – ha spiegato Tiboni – è emerso che il vigneto cancellato non era neanche autorizzato.

Sbancamento alla Maddalena, per l’assessore è tutto in regola: “Il vigneto non era autorizzato” - Michela Tiboni sul caso che ha sollevato polemiche a Brescia: “La nuova proprietà potrà ripristinarlo”. L’edificio in costruzione comporterà minori metrature ... 🔗ilgiorno.it

Piano Verde, la destra attacca: «Parlate di zero cemento ma sbancate la Maddalena» - Da giorni l’opinione pubblica si interroga sull’intervento di ristrutturazione di un fabbricato residenziale (con aumento del 20% della superficie) al civico 143 di via Panoramica, e il tema ispira la ... 🔗brescia.corriere.it

La Maddalena ferita dai cantieri e lo sbancamento che indigna i cittadini. Tiboni: «Progetto è in regola» - Sembrerebbe una scena poetica se soltanto ci si riferisse al volo degli uccelli e non all’altro significato semantico della parola, con cui ha che fare il monte Maddalena. Da settimane diversi ... 🔗brescia.corriere.it