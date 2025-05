© Ilrestodelcarlino.it - Sbalzato fuori dalla cabrio. Muore noto radiologo

Un tragico primo maggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, lungo l’A14 poco dopo Pesaro, in direzione nord. La vittima è ilMassimo Cerioni, 71enne residente ad Ancona, che era a bordo di un Maggiolone. L’uomo stava viaggiando verso Cattolica in un tratto che presenta una leggera discesa. Per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo dell’auto ed è finitostrada sfondando il guard rail. L’uomo si trovava da solo all’interno del mezzo e purtroppo, a causa dell’impatto, è statodall’abitacolo ed è morto sul colpo. I sanitari del 118, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa dei gravi traumi riportati.I soccorritori lo hanno trovato senza vita ad almeno una decina di metri dal veicolo che si è cappottato senza lasciare scampo al guidatore. 🔗 Ilrestodelcarlino.it