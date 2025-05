SBAAAM PEREZ | ritorno in grande stile in F1 | Non solo la Cadillac | lo vogliono altri due team

Il mercato piloti per il 2026 è già bollente e un nome su tutti scuote il paddock.La stagione 2025 di Formula 1 è entrata nel vivo tra colpi di scena, duelli spettacolari e strategie che stanno riscrivendo le gerarchie. Le nuove regolamentazioni aerodinamiche e l'introduzione dei carburanti completamente sostenibili hanno rivoluzionato il comportamento delle monoposto, portando team e piloti a una fase di adattamento tutt'altro che semplice. E mentre in pista infuriano le battaglie, fuori dal tracciato si inizia a disegnare il futuro.Ferrari e Mercedes provano a chiudere il gap con Red Bull, mentre Aston Martin conferma le sue ambizioni. Il Mondiale 2025 è ancora apertissimo: Leclerc ha ritrovato costanza, Hamilton – nella sua ultima stagione da titolare – regala lampi di classe pura, mentre Norris e Piastri tengono alta la bandiera della McLaren.

