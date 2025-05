Savona torna titolare con Tudor | occuperà il suo vecchio ruolo in Bologna Juve Ecco in che posizione giocherà

© Juventusnews24.com - Savona torna titolare con Tudor: occuperà il suo “vecchio” ruolo in Bologna Juve. Ecco in che posizione giocherà

Savona torna titolare con Tudor: le ultimissime sulle scelte di formazione della Juve contro il BolognaLa Juve scenderà in campo contro il Bologna nell’importante sfida valida per la corsa alla prossima Champions League. Tornerà tra i titolari tornerà Savona, che giocherà nel ruolo di braccetto destro come fatto più volte con la Juventus Next Gen nelle scorse stagioni.Savona ha giocato spesso con Thiago Motta nella posizione di terzino mentre nella sfida contro i felsinei sarà schierato nella difesa a tre. .com 🔗 con: le ultimissime sulle scelte di formazione dellacontro ilLascenderà in campo contro ilnell’importante sfida valida per la corsa alla prossima Champions League. Tornerà tra i titolari tornerà, cheneldi braccetto destro come fatto più volte con lantus Next Gen nelle scorse stagioni.ha giocato spesso con Thiago Motta nelladi terzino mentre nella sfida contro i felsinei sarà schierato nella difesa a tre. .com 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cambiaso torna titolare? La scelta di Tudor in vista di Parma Juve: cosa ha deciso il tecnico bianconero - di Redazione JuventusNews24Cambiaso torna titolare? La scelta di Tudor in vista di Parma Juve: cosa ha deciso il tecnico bianconero per la partita che chiuderà la 33ª giornata Stasera la Juve andrà di scena al Tardini contro il Parma nella gara che chiuderà questa trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Tudor potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici che ha battuto il Lecce. Cambiaso dovrebbe infatti tornare dal primo minuto: l’idea del tecnico croato è quella di schierarlo come esterno tutta fascia a sinistra, facendo così avanzare Nico Gonzalez sulla linea dei ... 🔗juventusnews24.com

Koopmeiners torna titolare in Juve Lecce? L’idea di Tudor dopo la panchina di Roma: a cosa pensa il tecnico - di Redazione JuventusNews24Koopmeiners torna titolare in Juve Lecce? L’idea di Tudor dopo la panchina di Roma: a cosa pensa il tecnico bianconero per la sfida di sabato sera Sabato sera la Juve torna a giocare all’Allianz Stadium contro il Lecce nel match valevole per la giornata trentadue del campionato di Serie A con l’obiettivo di centrare una nuova vittoria e aggiungere punti preziosi alla corsa Champions. 🔗juventusnews24.com

Cambiaso torna titolare? La decisione di Tudor per Parma Juve: cosa filtra sull’impiego del laterale bianconero - di Redazione JuventusNews24Cambiaso torna titolare? La scelta di Tudor per Parma Juve, il laterale bianconero va verso l’impiego dal primo minuto Domani si recupera Parma–Juve. I bianconeri scenderanno in campo al Tardini alle ore 18:30 Scelte quasi obbligate in difesa per Tudor, mentre sulle fasce dovrebbe esserci il ritorno da titolare di Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero, salvo sorprese, agirà sulla fascia nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico bianconero. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Savona torna titolare con Tudor: il ruolo in Bologna Juve; Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao; Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao; Savona titolare a Bologna? Tudor è indeciso tra due ruoli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Savona titolare in Bologna Juve? Tudor è indeciso tra questi due ruoli: dove potrebbe giocare il bianconero - Savona titolare in Bologna Juve? Tudor è indeciso tra due ruoli: dove potrebbe giocare il bianconero. Gli aggiornamenti verso il match di domani Domani sera la Juve sarà ospite del Bologna in occasion ... 🔗juventusnews24.com

Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao - TORINO - Serve di più. Per la classifica. Per i singoli. Per allontanare i brutti pensieri, che dopo l’ultimo weekend hanno preso uno svincolo diverso rispetto al passato. La Juventus è attualmente qu ... 🔗msn.com

Savona, l'idea di Tudor: può diventare un "braccetto" di livello - Nicolò Savona, terzino destro classe 2003 della Juventus, potrebbe trovare una nuova dimensione alle dipendenze di Igor Tudor. Come riportato da "Calciomercato.com", diversi giocatori della rosa ... 🔗tuttojuve.com