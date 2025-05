Savona Juve | il terzino bianconero ha giocato nella difesa a 3 con la Next Gen? La risposta e i possibili scenari

Infortunio Savona, piove sul bagnato in casa Juve: svelati i tempi di recupero del terzino bianconero. Ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Savona, piove sul bagnato in casa Juve: svelati i tempi di recupero del terzino bianconero, che ieri ha sostenuto gli esami. Ultime Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo un periodo in cui erano pochissimi i calciatori fermi ai box, nelle ultime settimane si è nuovamente affollata l’infermeria dei bianconeri. Tra i calciatori che non potranno prendere parte ai prossimi impegni c’è anche Savona. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Savona: il terzino salta Cagliari Juve! Il comunicato del club bianconero sulle sue condizioni - di Redazione JuventusNews24Infortunio Savona: il terzino salta Cagliari Juve! La nota ufficiale del club bianconero nella lista dei convocati per il match È stata resa nota la lista dei calciatori convocati da Thiago Motta per il match che la Juve giocherà domani sera contro il Cagliari. Non ci sarà Nicolò Savona: ecco la nota del club bianconero sulle sue condizioni. COMUNICATO – «Non fa parte dei convocati Nicolò Savona che, a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, rimarrà a Torino. 🔗juventusnews24.com

Kelly o Savona per PSV Juve? La decisione di Thiago Motta: ecco chi sarà il terzino sinistro titolare in Champions League - di Redazione JuventusNews24Kelly o Savona per PSV Juve? La scelta di Thiago Motta per il match valido per il ritorno dei playoff di Champions League La Juventus tornerà in campo questa sera contro il Psv nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata con in palio gli ottavi di finale. Ballottaggio sulla sinistra vinto da Kelly: il difensore inglese tornerà titolare nel ruolo di terzino sinistro al posto di Savona. 🔗juventusnews24.com

Savona titolare in Bologna Juve? Tudor è indeciso tra questi due ruoli: dove potrebbe giocare il bianconero - Savona titolare in Bologna Juve? Tudor è indeciso tra due ruoli: dove potrebbe giocare il bianconero. Gli aggiornamenti verso il match di domani Domani sera la Juve sarà ospite del Bologna in occasion ... 🔗juventusnews24.com

Savona, altro che Serie B. Ora piace all’estero: la posizione della Juve - Da prestito in serie cadetta all’idea Premier o Bundesliga: Leverkusen e Bournemouth tra i club interessati. Situazione Kostic: Mourinho spinge per il riscatto ... 🔗msn.com

Pagina 2 | Savona, altro che Serie B. Ora piace all’estero: la posizione della Juve - Da prestito in serie cadetta all’idea Premier o Bundesliga: Leverkusen e Bournemouth tra i club interessati. Situazione Kostic: Mourinho spinge per il riscatto ... 🔗tuttosport.com