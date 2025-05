Sassuolo di Fabio Grosso | promozione in Serie A e record di gol in Serie B

Due vittorie di fila, due clean sheet consecutivi. Poi uno dei record di sempre della B, quello dei gol fatti, eguagliato dopo oltre 40 anni, con la possibilità di battere quello e altri e di blindare il primo posto matematico con un solo punto da fare da qui ai prossimi 270'. Mica era scontato, dice sempre l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, che i neroverdi centrassero la promozione in A, e con tanto anticipo. Molto meno scontato, aggiungiamo noi, che il Sassuolo con la A già in tasca andasse in campo con lo stesso piglio con il quale ha ammazzato il campionato, e invece. Invece nonostante la A già acquisita, nonostante qualche ovvio festeggiamento e pose con le maglie celebrative ('Avevate dubbi?', c'è scritto in verde su fondo nero, in foto) i cannibali di Grosso hanno ancora fame.

Promozione Sassuolo, neroverdi matematicamente in Serie A: Berardi e compagni guidati dall’ex Juve Fabio Grosso possono festeggiare - di Redazione JuventusNews24Promozione Sassuolo matematicamente promosso in Serie A: tutti i dettagli sulla promozione dei neroverdi nel campionato maggiore Il Sassuolo saluta la Serie B: lo Spezia pareggia il Mantova e la squadra di Grosso può così festeggiare il ritorno in Serie A dopo una stagione nella serie cadetta. Il merito è di Maggioni del Mantova che con una doppietta nel finale contro i liguri porta il risultato sul 2-2. 🔗juventusnews24.com

Sassuolo domina la Serie B: promozione vicina sotto la guida di Fabio Grosso - di Lorenzo LonghiSASSUOLOCi ha messo appena un mese, il Sassuolo, per capire la Serie B. Sebbene, alla vigilia, tutti pensassero che avrebbe fatto un campionato a parte, cosa che poi in effetti si è verificata, un conto sono i ragionamenti teorica, un altro è l’atto pratico e così, ancora ad agosto, la partenza della squadra di Fabio Grosso era stata al rallentatore: pari a Catanzaro (1-1), vittoria col Cesena (2-1), altro pareggio a Bari (1-1) e, infine, la sconfitta casalinga con la Cremonese, l’1-4 del 31 agosto. 🔗sport.quotidiano.net

Sassuolo celebra la promozione: il successo di Fabio Grosso e Francesco Palmieri - "È un percorso che premia un cammino che ci ha visto riprenderci quanto abbiamo perso l’anno scorso. Fondamentale l’apporto della proprietà, che ci ha consentito di dar corso ai nostri propositi di pronta risalita. E il primo pensiero va a Giorgio Squinzi e a sua moglie Adriana che staranno festeggiando con noi". Non era in piazza, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnaveli, ma è come se… Resta, il manager milanese, uno dei principali artefici della ‘riscossa’ neroverde, ma condivide volentieri i meriti con chi tutto questo ha reso possibile. 🔗sport.quotidiano.net

