© Ilgiornale.it - "Saranno espulsi". Pugno di ferro del governo sui tunisini molestatori al Concertone

Il nulla osta per l'one è stato chiesto al magistrato: i trein Italia con un permesso studio potrebbero tornare presto nel loro Paese. Intanto si rafforza l'ipotesi del taharrush gamea, come a Milano. Polemica per il silenzio a sinistra 🔗 Ilgiornale.it