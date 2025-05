‘Sarajevo Una mappa della città’ | un atto d’amore e memoria per una città ferita ma sempre viva

"Va ricordato che fortunatamente in quella Sarajevo c'erano anche persone diverse, dei generosi cultori della memoria, che percependo questa città come uno spazio di condivisione, quasi fosse il soggiorno di casa loro, non smettevano di sistemarla e aggiustarla, nonostante i danni causati dai diversi periodi storici".

Sarajevo. Una mappa della città, di Miljenko Jergović (traduzione di Estera Miočić; Keller Editore), è un libro intenso e commovente, un vero e proprio atto d'amore e di memoria per una città ferita, ma sempre viva. Come fatto da Orhan Pamuk per Istanbul, Philip Roth per New York, Thomas Mann per Venezia (e rimanendo a Sarajevo non si può non citare Sarajevo: Survival Guide, progetto culturale del gruppo di artisti bosniaci FAMA che tra l'aprile del 1992 e l'aprile del 1993, durante l'assedio, sotto il fuoco di granate e cecchini, in condizioni impossibili per vivere e lavorare, creò una versione di Michelin per accompagnare i visitatori attraverso la città e istruirli su come sopravvivere senza trasporti, alberghi, taxi, telefoni, cibo, negozi, riscaldamento, acqua, informazioni, elettricità), anche Sarajevo.

