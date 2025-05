Sarà un’Inter piena di riserve | col Verona ‘si salvano’ solo tre – CdS

© Inter-news.it - Sarà un’Inter piena di riserve: col Verona ‘si salvano’ solo tre – CdS Verona nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. Inzaghi pensa al Barcellona ed è pronto a cambiarne otto rispetto alla squadra che è scesa in campo dal 1? a Barcellona.solo TRE SUPERSTITI – Sarà l’Inter B a sfidare questa sera a San Siro (fischio d’inizio ore 20.45) il Verona di Paolo Zanetti. I nerazzurri pensano alla partita di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì sempre a Milano. Ecco perché Simone Inzaghi rivoluzionerà totalmente l’undici di partenza. Rispetto alla sfida pareggiata 3-3 al Montjuic, ci saranno ben otto cambi nella formazione iniziale, con i soli Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck e probabilmente Nicolò Barella confermati. Poi dentro le riserve. Ovviamente si giocherà qualche minuto dopo la fine della partita del Napoli a Lecce allo Stadio Via del Mare. 🔗 Questa sera l’Inter affronterà ilnel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. Inzaghi pensa al Barcellona ed è pronto a cambiarne otto rispetto alla squadra che è scesa in campo dal 1? a Barcellona.TRE SUPERSTITI –l’Inter B a sfidare questa sera a San Siro (fischio d’inizio ore 20.45) ildi Paolo Zanetti. I nerazzurri pensano alla partita di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì sempre a Milano. Ecco perché Simone Inzaghi rivoluzionerà totalmente l’undici di partenza. Rispetto alla sfida pareggiata 3-3 al Montjuic, ci saranno ben otto cambi nella formazione iniziale, con i soli Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck e probabilmente Nicolò Barella confermati. Poi dentro le. Ovviamente si giocherà qualche minuto dopo la fine della partita del Napoli a Lecce allo Stadio Via del Mare. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sabatini certo: «Se Inzaghi non vince neanche un trofeo sarà fallimento. Le riserve dell’Inter in Italia arriverebbero…» - di RedazioneSabatini certo: «Se Inzaghi non vince neanche un trofeo sarà fallimento. Le riserve dell’Inter in Italia arriverebbero…». Le parole del giornalista Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell’Inter al Podcast Controcampo. Le sue parole: «Il segno “tre” di Inzaghi? I tifosi dell’Inter come al solito si sono arrabbiati quando ho detto che lui ha la possibilità di vincere tutti e tre i trofei e di perdere tutti e tre: se vince tutti e tre è un eroe, se perde tutti e tre è un fallimento. 🔗internews24.com

San Siro Inter, da settembre sarà introdotta la Ztl per le partite: le nuove regole per raggiungere lo stadio - di RedazioneSan Siro Inter, con il prossimo campionato di Serie A si accenderà anche la Ztl nell’area dello stadio Meazza: le nuove regole Il prossimo campionato di Serie A porterà un’importante novità l’Inter e il Milan che riguarda l’area dello stadio Giuseppe Meazza. A partire da settembre 2025, infatti, sarà attivata una nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL) attorno allo stadio, come annunciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. 🔗internews24.com

Bijol sfida il Milan: «Servirà l’apporto offensivo di noi difensori? Fare come Solet contro l’Inter sarà difficile ma…» - di RedazioneIl difensore dell’Udinese, Jaka Bijol, ha parlato così nel prepartita del match contro il Milan facendo riferimento al gol di Solet contro l’Inter Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Udinese Milan, il difensore dei friulani, Jaka Bijol, accostato anche al calciomercato Inter, ha fatto riferimento alla rete segnata a San Siro dal suo compagno di reparto Oumar Solet, anch’esso finito nel mirino dei nerazzurri. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Garlando prevede: Sarà il volto scudetto del Napoli. Zielinski riserva fallimentare; Coppa Italia. Clamoroso a Torino: l’Empoli batte la Juventus e conquista una storica semifinale; La rabbia dei tifosi dell’Inter contro Suning: “Non faremo sconti a nessuno”; Inter-Hapoel Beer Sheva 0-2: figuraccia europea per i nerazzurri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia