Sara 12 anni e la sindrome di Dravet | È una forma rara di epilessia ha 40-50 crisi al mese

Sara è una bambina di dodici anni affetta dalla sindrome di Dravet. Ovvero una forma rara di epilessia di origine genetica che si manifesta nel primo anno di vita. È caratterizzata da crisi epilettiche frequenti, prolungate e resistenti alla terapia. Colpisce un bimbo ogni 30-40mila in Italia. Sua madre si chiama Chiara Rocchia, ha 34 anni e vive a Cuneo. Dalla diagnosi di encefalopatia (all'età di quattro mesi) la segue a tempo pieno. A oggi non esiste una cura. L'Associazione Gruppo Famiglie Dravet ha deciso di aderire al Bando Seed Grant di Fondazione Telethon per i fondi alla ricerca, fa sapere La Stampa.La giornata di SaraChiara racconta a Franco Giubilei che Sara «al mattino va a scuola, a volte alle 8, a volte alle 11 e a volte salta, perché le sue crisi epilettiche si verificano di notte e bisogna vedere come si sente al risveglio.

