Santa Marinella esplode la stagione estiva | pienone di turisti

Santa Marinella, 3 maggio 2025- Esplosa l’estate a Santa Marinella e Santa Severa. Una stagione estiva quest’anno già meravigliosamente sbocciata ai primi giorni di maggio. Bambini, ragazzi e cittadini d’ogni età riversati nelle spiagge dalle prime ore del mattino a godersi mare e sole fino al tramonto. Così come quella vera e propria invasione di turisti arrivata già a godersi i primi caldi e quel clima unico che offre la città.In molti hanno già fatto il primo bagno della stagione, in un’acqua azzurra e cristallina. Aperti già alcuni stabilimenti, nei prossimi giorni è previsto l’inizio delle attività anche per gli altri. L’Amministrazione, che accoglie con gioia e soddisfazione anche quest’anno migliaia di turisti nazionali e internazionale, auspica e spera che l’offerta ed i servizi balneari dei gestori privati sia all’altezza. 🔗 , 3 maggio 2025- Esplosa l’estate aSevera. Unaquest’anno già meravigliosamente sbocciata ai primi giorni di maggio. Bambini, ragazzi e cittadini d’ogni età riversati nelle spiagge dalle prime ore del mattino a godersi mare e sole fino al tramonto. Così come quella vera e propria invasione diarrivata già a godersi i primi caldi e quel clima unico che offre la città.In molti hanno già fatto il primo bagno della, in un’acqua azzurra e cristallina. Aperti già alcuni stabilimenti, nei prossimi giorni è previsto l’inizio delle attività anche per gli altri. L’Amministrazione, che accoglie con gioia e soddisfazione anche quest’anno migliaia dinazionali e internazionale, auspica e spera che l’offerta ed i servizi balneari dei gestori privati sia all’altezza. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Congresso di Forza Italia a Santa Marinella: Federico Fattorini segretario, Alex Cosimi vice - Il 15 marzo, alle ore 18, in via Gramsci 19, si è tenuto il congresso di Forza Italia per eleggere il segretario politico di Santa Marinella. Questo evento rappresenta un momento cruciale per il partito, che si prepara a rinnovare la propria leadership locale e a delineare nuove strategie per il futuro. Il congresso ha visto la partecipazione di due candidati: Federico Fattorini e Alex Cosimi. Entrambi hanno dimostrato una forte volontà di collaborare per governare insieme il territorio, trovando una sintesi che potrebbe portare a una gestione più efficace e unita della città. 🔗ilfaroonline.it

Santa Marinella: ai nastri di partenza il nuovo cimitero comunale - Santa Marinella, 12 marzo 2025 – Sono in partenza le opere di ampliamento del cimitero comunale di Via dei Cipressi. L’Amministrazione Comunale ha infatti concluso la conferenza di servizi che chiude la fase propedeutica per la realizzazione del progetto che interessa il cimitero comunale, acquisiti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari. Nei prossimi giorni verranno consegnate le aree con immissione immediata alla società aggiudicataria del Project Financing , che potrà quindi realizzare le nuove strutture previste nel piano. 🔗ilfaroonline.it

Promozione Lazio, i risultati della ventiquattresima giornata: Stop Santa Marinella, il Monti Prenestini ne fa sei - Il girone A: Si ferma il Santa Marinella Tre gol per il Grifone Gialloverde, che fa i compiti per casa e vince la sua sfida in trasferta contro il Ronciglione United grazie a Sabatini, Zanzucchi e Tozzi. Approfitta così dello stop del Santa Marinella, che cade a sorpresa in casa con la... 🔗romatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Santa Marinella, esplode la stagione estiva: pienone di turisti; Incidente con incendio tra due auto a Santa Marinella: dopo l’impatto una prende fuoco; Santa Marinella – In fiamme una villetta in via Torino (FOTO); È tempo di maschere: esplode la festa a Cerenova. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Santa Marinella, esplode la stagione estiva: pienone di turisti - Santa Marinella, 3 maggio 2025- Esplosa l’estate a Santa Marinella e Santa Severa. Una stagione estiva quest’anno già meravigliosamente sbocciata ai primi giorni di maggio. Bambini, ragazzi e cittadin ... 🔗ilfaroonline.it

Santa Marinella si prepara alla stagione estiva con acque balneabili di qualità elevata secondo Arpa Lazio - Arpa Lazio conferma l’eccellente qualità delle acque balneabili a Santa Marinella e Santa Severa; il Comune investe nel potenziamento depurativo e introduce nuove aree per naturismo e accesso ai cani. 🔗gaeta.it

Santa Marinella ha un mare “eccellente”. Pronti per la nuova stagione balneare. - “Il nostro mare è un’eccellenza. Santa Marinella e Santa Severa sono pronte per la nuova stagione balneare. Cittadini e turisti possono stare sereni e godersi la bellezza della nostra costa e la ... 🔗trcgiornale.it