Sansepolcro Adesso Riformisti | Centro Storico e Tari; Basta falsità

© Lanazione.it - Sansepolcro, Adesso Riformisti: «Centro Storico e Tari; Basta falsità» Sansepolcro, Adesso Riformisti: «Centro Storico e Tari; Basta falsit໫L’emendamento è nostro e la Lega sta tentando solamente di farlo suo.Siamo sconcertati dal tentativo della Lega di attribuirsi il merito di una misura che non haproposto, non ha costruito e che, anzi, ha accolto soltanto quando l’evidenza politica e la serietàdella nostra proposta non hanno lasciato alternative.L’abbattimento del 15% della Tari per le attività del Centro Storico e l’esenzione per le nuoveaperture non è una misura nata dalla Lega, ma è il frutto di un emendamento al bilancioproposto dal nostro gruppo consiliare, Adesso Riformisti per Sansepolcro, con l’obiettivopreciso di sostenere chi tiene viva ogni giorno la parte più bella e fragile della nostra città.La Lega – che oggi con un comunicato stampa si proclama promotrice – ha semplicementeaccolto un emendamento già depositato, strutturato nei dettagli e portato avanti condeterminazione dal nostro capogruppo in consiglio Michele Gentili. 🔗 Arezzo, 3 maggio 2025 –: «»«L’emendamento è nostro e la Lega sta tentando solamente di farlo suo.Siamo sconcertati dal tentativo della Lega di attribuirsi il merito di una misura che non haproposto, non ha costruito e che, anzi, ha accolto soltanto quando l’evidenza politica e la serietàdella nostra proposta non hanno lasciato alternative.L’abbattimento del 15% dellaper le attività dele l’esenzione per le nuoveaperture non è una misura nata dalla Lega, ma è il frutto di un emendamento al bilancioproposto dal nostro gruppo consiliare,per, con l’obiettivopreciso di sostenere chi tiene viva ogni giorno la parte più bella e fragile della nostra città.La Lega – che oggi con un comunicato stampa si proclama promotrice – ha semplicementeaccolto un emendamento già depositato, strutturato nei dettagli e portato avanti condeterminazione dal nostro capogruppo in consiglio Michele Gentili. 🔗 Lanazione.it

