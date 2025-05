Sánchez nasconde la causa del blackout per non ammettere l’harakiri ecologista

© Laverita.info - Sánchez nasconde la causa del blackout per non ammettere l’harakiri ecologista Il governo iberico sa che il guaio è stato generato da un sistema sbilanciato sulle energie rinnovabili. La verità però è un tabù.Il disastro di Red Eléctrica è anche comunicativo: «Siamo i migliori di tutta Europa».Lo speciale contiene due articoli 🔗 Laverita.info

Spagna e Portogallo, torna la luce (in parte) dopo ore di blackout. Mistero sulla causa. Sánchez: «Il sistema è collassato» – Il video - In Spagna e Portogallo sta a poco a poco tornando in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantesco blackout che ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e in parte del sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. 🔗open.online

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Spagna, Sanchez: "Le cause del blackout ancora in fase di studio" - Le cause del blackout che ha colpito la Spagna "sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, a poche ore dal maxi blackout che ha colpito il suo Paese. Sanchez ha esortato la popolazione a seguire tre raccomandazioni ovvero ridurre al minimo gli spostamenti, seguire solo le informazioni ufficiali ed evitare di diffondere informazioni di "dubbia provenienza". 🔗tgcom24.mediaset.it

